川普霸凌林郁婷 新北市議會藍黨團酸民進黨靜悄悄「只敢批評劉德華」

美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，國民黨新北議會黨團今天發文表示，川普多次發表敵視與貶低台灣的言論，卻不見最愛刷台灣價值的執政黨勇敢表態，「只敢批評劉德華、看到川普就軟腳」，令人憂心美國大選結果若川普真的勝選，執政黨如何因應？

媒體報導川普在造勢活動中指出「你看到那2個拳擊手了嗎？他們本來是男人，後來變性成女人」，明顯影射新北的拳擊好手林郁婷。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰表示，美國總統候選人現在用言語霸凌台灣之光林郁婷，未來若當選恐怕台灣同樣被霸凌，同樣是新北立委的蘇巧慧一再強調與林郁婷是好朋友，該挺身而出的時候卻不見人影，這和最愛強調台美關係史上最佳的民進黨，在被川普要求交保護費的時候反應一模一樣，實在讓人無言。