伊比利美洲監察使聯盟 監察院成區域外正式會員

監察院國際事務小組召集人林文程代表監察院，出席伊比利美洲監察使聯盟（FIO）年會；監察院突破過去20多年只能以觀察員身分參加FIO年會，今年成為FIO區域外正式會員，邁向新里程碑。

監察院4日透過新聞稿表示，林文程10月29日到31日，出席在巴拉圭亞松森舉辦的第28屆伊比利美洲監察使聯盟年會，會議主題為「全球人權挑戰：聚焦於水權與氣候變遷之環境保護、原住民權利及婦女正義」。

監察院說，林文程在會議中與各國代表密切交換意見，分享台灣經驗，表達未來與各國密切合作的意願，並介紹監察院的職權，增進各國代表對台灣的了解與支持。

監察院指出，監察院長陳菊在9月FIO主席訪台時表示，監察院將與巴拉圭在內的FIO各成員國加強合作，共同推動監察和護民制度的創新與發展。經多方合作促成，監察院突破過去20多年來只能以觀察員身分參加FIO年會，今年與FIO簽署合作協定附加條款，成為FIO區域外正式會員，邁向新里程碑。

監察院說，本屆FIO會員大會上，各國會員對於監察院成為FIO區域外正式會員一事，同表熱烈歡迎，以鼓掌方式一致通過，象徵監察院在促進和保護人權的積極參與及工作成果，深獲國際社會肯定與認同。

監察院表示，這也彰顯台灣與巴拉圭邦誼穩固，以及與拉丁美洲國家之間的合作及互動良好，共同致力推動區域內外的監察與人權制度發展。

監察院說，林文程這次也巡察中華民國駐巴拉圭大使館，瞭解台巴兩國在經貿、教育、醫療衛生、農牧養殖及中小企業能力建構與婦女賦權等雙邊合作關係，並肯定第一線外交人員代表國家推動雙邊經貿等多面向合作交流的貢獻及重要性。