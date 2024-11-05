台灣實用射擊協會被迫改名參賽 外交部批政治干擾
國際奧會向國際實用射擊聯盟要求，台灣實用射擊協會明年起不能以Taiwan名義參賽。外交部表示，體育活動不應受到政治的干擾，中國若一再以政治因素干擾台灣人從事國際體育賽事活動，只會嚴重損害兩岸民間情誼。
國際實用射擊聯盟（IPSC）台灣區總監陳信宏今天表示，國際奧會（IOC）向IPSC要求，明年起台灣實用射擊協會（IPSC Taiwan）國際上將改為IPSCChinese Taipei，也無法使用國旗，屆時只能出現中華奧會的會旗。
對此，外交部發言人劉永健上午在例行記者會表示，外交部與體育署仍在就此事件進一步了解中。
劉永健也強調，外交部一貫立場是體育活動不應受到政治的干擾，中國倘一再以政治因素干擾台灣人從事國際體育賽事活動，嚴重損害兩岸民間情誼，只是將兩岸人民愈推愈遠，情誼愈走愈淡。
IPSC今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，開幕式上有中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場的國旗，主辦單位事後做出懲處，取消中國選手的參賽資格；不料才過2個多月，IOC就施壓IPSC要求台灣改名。
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