快訊

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

首批海馬斯多管火箭剛抵台 共軍預告將首度展示紅旗-19

台灣實用射擊協會被迫改名參賽 外交部批政治干擾

中央社／ 台北5日電

國際奧會向國際實用射擊聯盟要求，台灣實用射擊協會明年起不能以Taiwan名義參賽。外交部表示，體育活動不應受到政治的干擾，中國若一再以政治因素干擾台灣人從事國際體育賽事活動，只會嚴重損害兩岸民間情誼。

國際實用射擊聯盟（IPSC）台灣區總監陳信宏今天表示，國際奧會（IOC）向IPSC要求，明年起台灣實用射擊協會（IPSC Taiwan）國際上將改為IPSCChinese Taipei，也無法使用國旗，屆時只能出現中華奧會的會旗。

對此，外交部發言人劉永健上午在例行記者會表示，外交部與體育署仍在就此事件進一步了解中。

劉永健也強調，外交部一貫立場是體育活動不應受到政治的干擾，中國倘一再以政治因素干擾台灣人從事國際體育賽事活動，嚴重損害兩岸民間情誼，只是將兩岸人民愈推愈遠，情誼愈走愈淡。

IPSC今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，開幕式上有中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場的國旗，主辦單位事後做出懲處，取消中國選手的參賽資格；不料才過2個多月，IOC就施壓IPSC要求台灣改名。

台灣人 外交部 體育

延伸閱讀

美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

吳忠達戰死烏克蘭 遺體仍待聯繫國際軍團尋回

外交部：立陶宛台灣代表處名稱 雙方政府協商後共識

金援友邦聖文森大麻產業？林佳龍：和大麻種植無關

相關新聞

幕前消失滿月 趙少康自曝動了「開心」大手術

中廣前董事長趙少康在主持的政論節目「少康戰情室」請假月餘，他今天在臉書透露，自己不是去旅遊，而是動了這輩子最大的工程「開...

禁伐補償追加預算有共識 藍白擬提主決議後付委

立法院今天中午召開程序委員會，處理本周五院會議程，藍白聯手表決通過「議事日程草案送院會處理」，等於本周五院會議程暫時不確...

美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

美國總統大選結果即將出爐，外交部發言人劉永健今天在回應媒體詢問時表示，美國是台灣最重要的友邦，非常關注這場大選，台灣在美...

墮胎罪修法預告「謝幕」法務部：未獲共識已撤回

針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部今天中午表示，各界意見對於本罪存廢、不罰...

在野推修財劃法 卓榮泰：補助恐改地方執行 成效無把握

民進黨立委鍾佳濱今天質疑，在野黨的財政收支劃分法修法版本，是要犧牲國艦國造預算？還是將以往中央補助的老農津貼、勞健保補助...

國營人事都是賴友友 藍列舉並要求調查

「中油、台灣金聯、資策會、交通部與中央社，賴清德都挑選聽話的自己人，任命不該不顧專業！」國民黨立委王鴻薇、賴士葆、李彥秀與廖偉翔5日揭露國營事業人事案充滿爭議，包括台灣金聯新董事長呂政璋無金融專業，已故國策顧問陳輝東的2個女婿黃仲銘、陳昱凱二人無專業，卻分別被酬庸至資策會與糖協，賴士葆也盼檢調追查台灣金聯是否涉及弊案？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。