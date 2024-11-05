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在野推修財劃法 卓榮泰：補助恐改地方執行 成效無把握

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
在野黨推動修改「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰(左)說，可能將以往由中央補助的老農津貼、勞健保補助等事務、預算改由地方執行。記者曾吉松／攝影
在野黨推動修改「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰(左)說，可能將以往由中央補助的老農津貼、勞健保補助等事務、預算改由地方執行。記者曾吉松／攝影

民進黨立委鍾佳濱今天質疑，在野黨的財政收支劃分法修法版本，是要犧牲國艦國造預算？還是將以往中央補助的老農津貼、勞健保補助等交給地方執行？行政院長卓榮泰說，很可能原來補助地方的事務、預算，改由地方執行，不過執行的效果如何「我們比較沒有把握」。

立法院財政委員會周一排審攸關中央統籌分配稅款的財劃法修法草案，朝野立委爆發激烈衝突。民進黨立委鍾佳濱今天在立法院院會質詢卓榮泰時質疑，在野黨的財劃法修法版本，增加新台幣4000億元到6000億元不等撥給地方，當中央少了4000億元到6000億元，是要拿什麼錢給地方？是要拿國艦國造的錢？還是犧牲什麼錢給地方？

財政部長莊翠雲說，中央統籌分配稅款、一般性補助款及計畫性補助款這幾年一直成長，到114年已超過1兆元，如果現行的在野黨版本，地方增加的部分，最高有到7000多億元。

鍾佳濱進一步說，若中央少了7000多億元，那既然什麼錢撥給了地方，什麼費用就應給地方支付，他說，是以往中央補助給地方的老農津貼的支出，改交給地方付？還是把中央對地方勞健保補助款交給地方付？鍾佳濱說「既然撥了7000億地方，那原來我（中央）幫你付的錢就交給你（地方）來支付」，這樣可行嗎？

卓榮泰說，很可能會發生原來補助給地方的事務及相關預算，都會由地方來執行，地方執行的效果會如何？例如跨縣市、跨區域的預算如何執行，「這個部分我們是比較沒有把握的。」

鍾佳濱說，中央要向人民說清楚，這些錢都是人民的，可以多撥給地方執行，但就要像過去精省一樣，預算隨員額移撥，撥給多少員額就撥多少預算，撥多少預算，支出由地方來付，這7000億元預算不是憑空掉下來，是從原來向中央請領的老農津貼、勞健保補助，現在要向地方政府要。

卓榮泰回應，行政院的說明重點，有列出這一項。

健保 卓榮泰 鍾佳濱

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