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幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

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幕前消失滿月 趙少康自曝動了「開心」大手術

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照片

中廣前董事長趙少康在主持的政論節目「少康戰情室」請假月餘，他今天在臉書透露，自己不是去旅遊，而是動了這輩子最大的工程「開心」手術

趙少康指出，幾年來自己量血壓，舒張壓都只有5、60，雖然身體沒有什麼不適、也不喘，平常那麼多工作，精神、體力都很好，但醫生還是提醒他，現在身體底子不錯，沒有什麼症狀，再過幾年可能運氣好躲過去，但很可能會有主動脈剝離或心臟衰竭兩種狀況。

趙少康說，趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原，他不是發病的治療性手術，而是預防性手術，復原期間會比較短，且復原期間身體會較弱，但未來恢復後體力會比以前更好。本來想用舊曆年假加上前後幾天動手術，不過既然他的人生沒有什麼比這事重要，那就不必拖了，萬一中間出了意外，豈不是划不來？

趙少康說，「開心」是大手術，整個胸骨切開，心臟要停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管，由於主治醫師手術很快，一切順利。早上8時推進手術室，下午6時進加護病房兩天，再轉普通病房。

趙少康說，手術本身固然完美，但「牽一心而動全身」，深度麻醉加上心臟停止跳動那麼久，很多狀況都可能發生，他的問題是心律不整，經過輸血漿、抽400c.c.肺水、做心臟整流術，兩天後，在電腦斷層監視下抽心包膜的水約2、300c.c.，加上各種用藥，心律才恢復正常。

趙少康說，跟他有同樣情況的人，有一半不會知道有什麼問題，知道的人起碼又有一半寧願碰運氣、賭一把，也不會願意動這麼大的手術，因為手術有一定風險，他的個性是，既然知道了就努力排除，否則不知道以後隨時會發生什麼狀況。

趙少康說，這次手術比原先想像的複雜一些，非常感謝振興醫院院長魏崢的悉心關照、醫生們的費心，更體會護理師們的辛苦。心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，人生一幕幕在他昏迷時閃過。如何做一個更好的人，是他未來人生的功課。

人生 手術 趙少康

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