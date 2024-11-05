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國營人事都是賴友友 藍列舉並要求調查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團列舉經濟、交通、新聞、金融與資訊5大人事爭議，批評總統賴清德用人唯親。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院黨團列舉經濟、交通、新聞、金融與資訊5大人事爭議，批評總統賴清德用人唯親。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中油、台灣金聯、資策會、交通部與中央社，賴清德都挑選聽話的自己人，任命不該不顧專業！」國民黨立委王鴻薇、賴士葆、李彥秀與廖偉翔5日揭露國營事業人事案充滿爭議，包括台灣金聯新董事長呂政璋無金融專業，已故國策顧問陳輝東的2個女婿黃仲銘、陳昱凱二人無專業，卻分別被酬庸至資策會與糖協，賴士葆也盼檢調追查台灣金聯是否涉及弊案？

無給職紛改拿薪水

王鴻薇表示，中油新董座方振仁就任時，卸任的董座李順欽卻缺席，讓外界認為內幕重重；台灣金聯新董事長呂政璋上任，前董座施俊吉卻公開指控，他會下台與雲林北港開發案擋人財路有關。還有資策會的董事長原本是無給薪，新任黃仲銘上任後不但自發薪水還要年終，造成資策會士氣低落。

王鴻薇質疑，台灣金聯歷屆董事長不是學界重量級人士，就是當過財經官員，呂政璋只是雲林前農業處處長，父親呂清涼與胞弟呂政諺還涉及挪用青松樂活科技農業公司公款，竟能如此平步青雲？賴士葆也說，台灣金聯協助金融公司解決不良資產，呂政璋家族卻替金融公司創造不良資產，就任董事長惹人非議。

資策會大量酬庸

國民黨立委廖偉翔亦爆料，資策會董事長原本也是無給職，結果黃仲銘上任後就改成有給職，一個月爽領30幾萬薪水；陳昱凱則是先被酬庸到貿協擔任副董事長，發現是無給職後，又轉擔任糖協的董事長、月領15萬，而兩人過去並無相關專長，只因是陳輝東女婿，還有信賴之友會台南分會會長，就能如此酬庸？

「副執行長連最基層的技術專員簡報都聽不懂！」廖偉翔指出，資策會副執行長蕭博仁也是賴清德擔任台南市長時期的法制局長，沒有資訊相關專業，卻高升資策會副執行長，連基本簡報都聽不懂，導致資策會士氣低落，還有員工上班看政論節目等，呼籲政府不要如此酬庸，應儘速整頓。

檢調應積極偵辦

國民黨立委李彥秀則說，交通部長陳世凱過去僅擔任過台中市議員，卻可以執掌交通部如此大部會；中央社社長由充滿爭議的媒體人胡婉玲接任，加上國營事業近日爭議連發，在在顯示總統賴清德就是用人唯親。

賴士葆也說，台灣金聯相關案情疑雲重重，盼檢調能主動偵辦。對此，行政院長卓榮泰接受聯訪時表示，人事更迭是基於全盤考量，政府會忘記卸任者勞苦功高的表現，不會容許事業單位負責人，對其他個人或有關係的家族成員有任何特權與不法，「絕對嚴禁禁止」。

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台灣金聯 呂政璋 賴士葆

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