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財劃法初審藍綠大亂鬥 黃珊珊嗆民進黨鬧夠了沒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法，民進黨立委連番發言，召委陳玉珍（右三）與綠委爭辯。記者陳正興／攝影
立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法，民進黨立委連番發言，召委陳玉珍（右三）與綠委爭辯。記者陳正興／攝影

立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法，朝野立委爆發激烈肢體衝突，民眾黨立委黃珊珊今天表示，俗話說當家不鬧事，民進黨鬧夠了沒，民進黨團不提版本，然後杯葛議事程序，最後再說沒有討論，背棄當年的改革理想，杯葛造謠抹黑在野黨，民眾黨團提出嚴厲譴責。

民眾黨立法院黨團上午舉行「總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己」記者會，黃珊珊表示，財政委員會一整天空轉，昨天數度發生肢體衝突，財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿呆坐一整天，「俗話說當家不鬧事，我想問民進黨鬧夠了沒？」

黃珊珊指出，民眾黨團從上個會期提出版本，過去也在委員會舉辦公聽會、經過廣泛討論，多次邀請地方財政首長列席發言，財政部聲稱在跟地方政府溝通，結果到昨天為止，還是沒有看到相關版本，民進黨團不提修法，昨天直接杯葛程序，最後再說沒有討論，全國民眾都看在眼裡。

黃珊珊直言，民進黨就是不想負責，也不知道如何面對新民意，更無法解決財政收支劃分的問題，背棄過去多年的理想，也忘記曾經要的改革，其實從前總統陳水扁、蔡英文執政時期，再到賴清德總統擔任台南市長、行政院長期間，大家都說要修正財政收支劃分法，但是現在只會說沒有版本，並且在立法院用暴力杯葛。

黃珊珊也點名，民進黨立委吳秉叡暴衝、摔壞主席台的麥克風，這是公然破壞公物，最後還有一群人堵住電梯，限制國民黨立委的行動，民進黨不尊重民主程序，濫用議事規則、延宕議事的行為，相信並非全國民眾所樂見，到底還要做到什麼程度，只為了保護他們的財政部門。

黃珊珊表示，財劃法從上個會期就展開討論，民進黨都說要搜集意見、凝聚多方共識，結果這個會期一再跳針，聲稱水平分配擺不平談不攏，這是財政部要做的事情，現在卻把責任推給地方政府，執政黨背棄當年改革的理想，還透過杯葛造謠抹黑在野黨，民眾黨團要提出嚴厲譴責，也希望所有台灣人民共同譴責當家鬧事。

民眾黨 民進黨 黃珊珊

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