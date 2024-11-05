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綠：總預算卡關影響建設 桃園藍委勿犧牲市民權益

中央社／ 台北5日電

民進黨今天說，中央對桃園的經費挹注顯著增加，從2015年馬政府時期的新台幣320億元，到明年度預算規模即將增至720億元，增幅達400億元，成長超過一倍，呼籲國民黨籍桃園市立委儘速推動總預算進入實質審查，切勿犧牲桃園市民權益。

民進黨發言人吳崢、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算——桃園篇」記者會。

吳崢指出，近期全台各縣市的地方議員不斷發聲，呼籲地方建設、災防需求等新興計畫，亟需中央總預算提供資源。面對基層這麼多的迫切需求，藍白兩黨立委卻仍執意杯葛，拒絕讓總預算付委進入實質審查；他說，強烈呼籲在野黨停止政治空轉與惡鬥，儘速將總預算付委審查，回應人民需求。

吳崢進一步說明，中央對桃園的經費挹注顯著增加，從2015年馬政府時期的320億元，到明年度預算規模即將增至720億元，增幅達400億元，成長超過一倍，顯見民進黨政府不論誰在桃園執政，都持續支持桃園的發展。

吳崢表示，如果總預算案最終無法通過，這些對桃園的挹注將化為泡影，建設也將停滯不前。目前桃園立委都是國民黨籍，呼籲這些桃園藍委切勿再杯葛總預算，讓桃園的建設計畫因政治惡鬥而延宕。

彭俊豪指出，民進黨執政8年來，中央政府對桃園的補助金額比國民黨時期多出近1440億元。然而，桃園6位國民黨籍立委卻6度投票阻擋中央總預算，讓中央無法提供桃園所需的經費。

劉仁照說，桃園市長張善政一再宣稱努力爭取到經費，但桃園6席國民黨立委卻在中央持續阻擋市府所需的預算，忽視了230萬名桃園市民的需求。

吳崢 國民黨

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