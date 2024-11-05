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美國大選將揭曉 江啟臣：國安團隊應及早因應

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
美國大選將揭曉，立法院副院長江啟臣表示，國安團隊應及早因應。圖／江啟臣提供
美國大選將揭曉，立法院副院長江啟臣表示，國安團隊應及早因應。圖／江啟臣提供

美國大選結果即將揭曉，立法院副院長江啟臣說，只要通過民主的程序選出來的，都予尊重，但各國都有自己的國家利益，我們須思考投票結果出來以後，在外交、國家安全、兩岸方面的政策要如何因應，國安團隊及政府要及早準備。

媒體詢問江啟臣「美國大選即將揭曉，對台灣影響的看法」；江啟臣說，我們都很在乎台美關係及美中台三邊關係，這幾年來又加上地緣政治的影響，美國大選的結果當然一定會影響雙邊的關係，包括美台之間、兩岸之間、美中之間及美中台三邊之間的關係，更大一點也影響印太區域的關係。

江啟臣說，台灣作為地緣政治最前線，不管美國大選結果如何，希望對台政策及整個區域的政治經濟上影響能夠降最低，或往相對穩定或正面的方向。

江啟臣強調，各個國家都有自己的國家利益，今天投票結果出來以後，在外交、國家安全、兩岸政策要如何因應，也請國安團隊及政府要及早做準備。

財政收支劃分法還在財委會，江啟臣表示，財劃法已討論很多年，他在立法院4屆，每一屆都討論這個議題，最後都沒有結論或共識，持續在討論，可見這個問題是存在的。

江啟臣說，有賴朝野各黨能夠好好討論，儘量往有共識的方向來前進，或者先撇開有爭議的部分，相信能找出解決的方案。黨團也都在討論，慢慢往有共識的部分進行，甚至慢慢調整立場，有討論就會有進展，就可能會有結果，他認為是好事。

國安 江啟臣 美國大選

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