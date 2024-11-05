民眾黨團：禁伐補償若不追加預算 反對總預算案付委

中央政府總預算案卡關，民眾黨立委張啓楷今天說，禁伐補償條例是立法院三讀通過法案，也是所謂法定預算，行政院卻違法不編；現在還有機會補破網，趕快追加預算，否則不會讓總預算案付委。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。民眾黨立委黃珊珊表示，立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法，財政部還在用「水平分配有問題、沒有共識」等說法把責任推給地方；民進黨立委吳秉叡搶主席麥克風、摔壞公物，要對所有暴力行為提出嚴厲譴責。

張啓楷說，禁伐補償條例是立法院三讀通過的法案，就是所謂的法定預算，行政院不依法編列預算，現在還有機會補破網，唯一解方是行政院追加預算、依法編列，如此一來就可以將總預算案付委；但如果行政院仍持續違法，民眾黨將反對總預算案付委。

另外，台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉將於本週卸任，6日將舉行董事會，外傳董事長職務將交棒給前雲林縣政府農業處處長呂政璋。

民眾黨團總召黃國昌說，被突襲式拔官的台灣金聯董事長施俊吉舉行記者會，直言自己被拔官「是有人打算賤賣國家土地，而自己只不過是一塊擋人財路的石頭被移開」；施俊吉的經營成績表現不錯，對照台鹽綠能虧得一蹋糊塗，兩者情況截然不同

黃國昌表示，呂政璋的胞弟呂政諺曾被前政務委員張景森邀請到行政院喬農電共生，呂政璋也被安排與現任總統府秘書長潘孟安見面，要喬全國農業金庫，喬半天當不上，現在還能轉戰擔任台灣金聯董事，這兩兄弟和民進黨高層關係密切、啃食國家資源。

黃國昌說，回想當初民進黨如何批評馬政府酬庸，現在民進黨有過之而無不及。儘管賴政府有人事任命權，但總統賴清德必須對自己任命負責，請財政部到立法院進行專案報告，民眾黨的立場很清楚，這件事情必須查到水落石出。