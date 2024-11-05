美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

美國總統大選結果即將出爐，外交部發言人劉永健今天在回應媒體詢問時表示，美國是台灣最重要的友邦，非常關注這場大選，台灣在美國擁有跨黨派支持，外交部對美國大選之後的台美關係穩健發展具有信心。

針對美國共和黨候選人川普日前關於台灣「偷走美國晶片事業」及「保護費」相關發言，劉永健今在外交部例行記者會重申，不會評論美國大選期間侯選人的任何說法。

此外，立陶宛準總理帕魯克斯日前提及，立陶宛開設台灣代表處是「外交錯誤」，引發更名疑慮。外交部歐洲司長黃鈞耀表示，我駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定，外交部會持續秉持互惠互利的原則，與立陶宛等理念相近國家強化民主國家的韌性與團結。

外交部已祝賀立陶宛完成國會選舉，將密切注意新政府的組閣情形，期盼與新政府積極展開合作。外交部持續與立陶宛各主要政黨維持友好互動，共同推動台立民主夥伴的關係，台立兩國都是面對威權擴張威脅的前線民主國家，也是共享自由民主法治價值的重要民主夥伴。

黃鈞耀指出，從台立雙方互相設處以來，在半導體、雷射、農業、金融、醫衛及共同援助烏克蘭等各領域密切合作，已經成為民主國家相互合作的典範。