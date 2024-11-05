快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部發言人劉永健今天表示，對美國大選之後的台美關係穩健發展具有信心。圖／擷取自外交部官網
外交部發言人劉永健今天表示，對美國大選之後的台美關係穩健發展具有信心。圖／擷取自外交部官網

美國總統大選結果即將出爐，外交部發言人劉永健今天在回應媒體詢問時表示，美國是台灣最重要的友邦，非常關注這場大選，台灣在美國擁有跨黨派支持，外交部對美國大選之後的台美關係穩健發展具有信心。

針對美國共和黨候選人川普日前關於台灣「偷走美國晶片事業」及「保護費」相關發言，劉永健今在外交部例行記者會重申，不會評論美國大選期間侯選人的任何說法。

此外，立陶宛準總理帕魯克斯日前提及，立陶宛開設台灣代表處是「外交錯誤」，引發更名疑慮。外交部歐洲司長黃鈞耀表示，我駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，也是經過審慎協商後所決定，外交部會持續秉持互惠互利的原則，與立陶宛等理念相近國家強化民主國家的韌性與團結。

外交部已祝賀立陶宛完成國會選舉，將密切注意新政府的組閣情形，期盼與新政府積極展開合作。外交部持續與立陶宛各主要政黨維持友好互動，共同推動台立民主夥伴的關係，台立兩國都是面對威權擴張威脅的前線民主國家，也是共享自由民主法治價值的重要民主夥伴。

黃鈞耀指出，從台立雙方互相設處以來，在半導體、雷射、農業、金融、醫衛及共同援助烏克蘭等各領域密切合作，已經成為民主國家相互合作的典範。

外交部 立陶宛 美國大選

延伸閱讀

吳忠達戰死烏克蘭 遺體仍待聯繫國際軍團尋回

賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

外交部：立陶宛台灣代表處名稱 雙方政府協商後共識

憂心美國大選變數 顧立雄：強化自我防衛能力和決心

相關新聞

幕前消失滿月 趙少康自曝動了「開心」大手術

中廣前董事長趙少康在主持的政論節目「少康戰情室」請假月餘，他今天在臉書透露，自己不是去旅遊，而是動了這輩子最大的工程「開...

禁伐補償追加預算有共識 藍白擬提主決議後付委

立法院今天中午召開程序委員會，處理本周五院會議程，藍白聯手表決通過「議事日程草案送院會處理」，等於本周五院會議程暫時不確...

美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

美國總統大選結果即將出爐，外交部發言人劉永健今天在回應媒體詢問時表示，美國是台灣最重要的友邦，非常關注這場大選，台灣在美...

墮胎罪修法預告「謝幕」法務部：未獲共識已撤回

針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部今天中午表示，各界意見對於本罪存廢、不罰...

川普霸凌林郁婷 新北市議會藍黨團酸民進黨靜悄悄「只敢批評劉德華」

美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，國民黨新北議會黨團今天發文表...

在野推修財劃法 卓榮泰：補助恐改地方執行 成效無把握

民進黨立委鍾佳濱今天質疑，在野黨的財政收支劃分法修法版本，是要犧牲國艦國造預算？還是將以往中央補助的老農津貼、勞健保補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。