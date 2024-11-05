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禁伐補償追加預算有共識 藍白擬提主決議後付委

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
對於原住民禁伐補償金爭議，行政院長卓榮泰今曾說，「大家如果有這樣的共識，政院明年就編列追加預算，朝這個方向來做」。記者曾吉松／攝影
對於原住民禁伐補償金爭議，行政院長卓榮泰今曾說，「大家如果有這樣的共識，政院明年就編列追加預算，朝這個方向來做」。記者曾吉松／攝影

立法院今天中午召開程序委員會，處理本周五院會議程，藍白聯手表決通過「議事日程草案送院會處理」，等於本周五院會議程暫時不確定。國民黨團書記長林思銘受訪透露，藍白可能各自提出主決議案，在立法院長韓國瑜下午朝野協商時討論，政院若接受，總預算才可付委審查。

立法院中午舉行程序委員會，國民黨立委吳宗憲提案，議事日程草案送交院會處理；民進黨立委王正旭則提案，議事日程排入院會。雙方上演表決大戰，最後藍白聯手表決通過吳宗憲提案，周五院會議程暫時不確定。

林思銘受訪表示，這是比較善意的處理方式，下午國民黨團將開黨團大會討論是否讓總預算案付委？國民黨團與民眾黨團也將各自提出「主決議」，於朝野協商時討論，若政院同意，國民黨才會讓預算案付委。林思銘還說，「希望今天有好的結果，而且可能性很大」。

對於原住民禁伐補償金爭議，行政院長卓榮泰今曾說，「大家如果有這樣的共識，政院明年就編列追加預算，朝這個方向來做」。民眾黨團也說，只要追加預算把該編的錢編好，總預算案就可以付委。

林思銘強調，國民黨立場為依法編列，無論是追加預算或動用第二預備金都可以，但就是不能違法使用原住民綜合發展基金；另外健保點值要在預算付委後，於委員會要求相關部會逐漸達成，這些政院都必須同意才能付委。

國民黨 林思銘 藍白

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