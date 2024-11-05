批黃暐瀚照抄民進黨說帖 黃士修：公投不綁大選過不了是事實

國民黨立委主張恢復「公投綁大選」，媒體人黃暐瀚不同意「不綁大選，公投就過不了」的說法。核能流言終結者創辦人黃士修則不認同黃暐瀚說法，認為選務混亂是事實，卻不是十大公投造成，選舉本來就是政治對決，不代表公投議題可被稀釋。

黃士修說，他作為兩次全國公投領銜人、公投法修法脫鉤大選的直接受影響者，對於黃暐瀚「不同意公投綁大選」的說法，他不同意。黃暐瀚直接照抄民進黨的中央廚房說帖，說「2018年十大公投造成選務混亂，才使得公投法在2019年修正脫鉤大選。」選務混亂是事實，卻不是十大公投造成。

黃士修指出，早在公投連署期間，各界專家都告誡中選會，因應多項公投成案，必須增設動線。時任主委陳英鈐不聽勸，副主委陳朝建拍影片宣傳，已模擬投票，每個人只需兩分鐘，「兩分鐘的男人講話不能信。」

針對黃暐瀚說「大選是高度政治對立的對決，公投議題將被稀釋。拿2018年十大公投與2021年四大公投相比，就能明白。」黃士修表示，選舉本來就是政治對決，可不代表公投議題被稀釋。在2018年選舉前半，完全是公投議題蓋板，「你瞎了嗎？」

黃士修提到，同志婚姻、東奧正名，這兩題都是意識形態的極度對立，殺得血流成河。反空汙帶起台中人長年的痛，盧秀燕狂打林佳龍。綠營還有人不服氣，說盧秀燕只靠反中火就當選市長。反深澳引爆新北戰火，逼得行政院長賴清德，最後時刻拆彈宣布停建。

黃士修也說，反核食暴露民進黨雙標，硬要開放卻無人敢上辯論台，還是他當反方捍衛科學專業，當庭對戰國民黨正方，最終高潮以核養綠，鬧出中選會竄改連署書合格數，要求補件脫鉤大選。他絕食抗議加法律攻防，最終為所有人奪回民主的選擇權利。

黃士修說，六年後的今天，中選會仍交不出「9492張」號稱沒簽名而被不合格的連署書，無人被追究刑責。黃暐瀚洗自己的腦，洗黨國的地，洗觀眾的記憶。「不綁大選，公投就過不了」不是你同不同意，而是鐵的事實。

他指出，2019年，立法院加開臨時會，民進黨團總召柯建銘提出優先法案。其中第一大類強化國安，第一大項便是公投修法脫鉤大選。一天之內三讀通過，史無前例的神速。當時唯一有可能成案的，只有重啟核四公投。連高成炎的廢止核四公投，都因人氣太低，被高層認定連署不可能達標。

黃士修說，他受訪時就說，假設一個議題有60%支持度，已經非常高了。但若投票率只有40%，相乘只有24%同意票，低於25%門檻，不通過。反觀，議題只有50%支持度，綁大選投票率上看60%，便能通過。根據黃暐瀚在2021年4月1日引用的美麗島電子報民調，核四重啟支持45.3%，反對39.7%。機構相應偏綠，仍然是支持占多數。

黃士修說，他在當年修法後說的40%投票率，不是亂說的。2021年公投脫鉤大選，投票率暴跌至41%。預言誤差高達1%。一切都是最好的安排。黃暐瀚說，「2021四大公投全敗，是因為論述不夠，民意不足，與有沒有一起大選無關。」但凡神智正常的媒體人，都知道這是黨的事後說帖。

他提及，2019年民進黨立院黨團急著修法硬幹，2021年民進黨對四個同意遙遙領先一籌莫展。最後是脫鉤大選的41%極低投票率救了民進黨，側翼才開始狂洗，都是黃士修拖垮了公投。可是，其實不同意票和同意票幾乎是一比一，且都沒過門檻。反萊豬初期支持率超過七成，也沒通過。核四公投爭議最大，反而在國家機器鋪天蓋地宣傳下，防守得最堅實。

對於黃暐瀚說，「既然決定要修法，就勇敢跟人民論述，爭取人民認同。」黃士修說，這是一個簡單的數學題。已知民調的政黨交叉分析，藍綠基本盤合計約38%，實際投票率為41%。勇敢論述、爭取認同，可是製造障礙，傾全國之力打壓人民投票。請問投票結果反映多少的真實民意？