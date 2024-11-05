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稱中火若可減煤減碳 陳世凱：我身為台中人可接受

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今上午邀請行政院長卓榮泰就「114年度中央政府總預算案」詢答。記者曾吉松／攝影
立法院院會今上午邀請行政院長卓榮泰就「114年度中央政府總預算案」詢答。記者曾吉松／攝影

中火二期日前通過環評，國民黨台中立委羅廷瑋今在立法院質詢，政府跳票「增一氣，拆一煤」，對得起台中人？行政院長卓榮泰說，要理性看這個問題，會要求台電把每年狀況算出來告訴國人。交通部長陳世凱表示，若可做到減煤跟減碳，「我身為台中人是可以接受。」

羅廷瑋表示，中火機組不減反增，新建六座燃氣機組卻僅拆除四座燃煤機組，不理地方政府跟環團意見，且外交部長林佳龍時任台中市長時，通過升煤管制條例，現在看到中火可能火力全開，跳票原本的增一拆一。

卓榮泰答詢，環評一定是照程序進行到現在，2035年未來只會有六部燃起機組正常運作，其他備而不用，至於在晚上沒有太陽、風力時，是有可能火力加大，但用電量很低、總發電量很低，希望理性看這問題，會要求台電把每一年狀況算出來，告訴國人、也告訴台中市民。

陳世凱被問到身為台中人的看法，陳表示，他在乎的是減煤跟減碳，若可以做到，「我身為台中人是可以接受。」對於羅庭瑋說台中人支持增氣減煤，陳世凱僅點頭回應。

中火 陳世凱

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