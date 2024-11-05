擋財劃法怒摔麥克風 吳秉叡：對損害絕對負責

立法院財政委員會昨天排審「財政收支劃分法」修正案，藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委吳秉叡怒摔麥克風。吳秉叡今天表示，國民黨昨天意圖以偷襲方式審議，身為立委必須為國家財政捍衛；因衝突產生損害，絕對會負起責任。

吳秉叡今天在臉書指出，國民黨偷襲欲通過高達數千億的財劃法，但財劃法版本眾多、意見分歧更涉及區域均衡、國家發展，國民黨不只沒說清楚多劃到地方的錢該怎麼用，各縣市的水平分配更是有問題，其中台北市竟在毫無理由情況下可直接獨自享有總額3%的預算，對新北市及其他城市顯然極不公平，新北市政府難道沒有意見嗎？為什麼國民黨和市政府可以直接犧牲新北市人民的權益？

吳秉叡表示，國民黨不願審慎詳加討論，意圖以偷襲方式審議，甚至連宣讀條文時是那個版本也沒好好講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，身為立委必須為國家財政、地方發展與民主程序站出來捍衛。

針對摔麥克風行為，吳秉叡說，混亂過程難免有所衝突，因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但更要奉勸國民黨負起立委的責任，好好進行審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。