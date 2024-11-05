譴責暴力杯葛 國民黨籲蘇巧慧領財劃法修正報名表

立法院朝野為「財政收支劃分法」修法激辯。國民黨今舉行記者會表示，民進黨昨天在財委會成了暴力政黨，令人不齒，呼籲民進黨不要毫無理由杯葛、阻擋，儘快來領取財劃法修正報名表，讓統籌分配款有更合理的分配。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨立委吳秉叡不遵守議事規則，公開摔主席麥克風，難道所謂的程序正義就是摔麥克風、討論法案就是用暴力行為來阻止、杯葛議會？

新北市議員江怡臻表示，地方財政因財劃法遲遲未修，所以每次都要跟中央伸手要錢。過去賴清德總統與民進黨都力挺修正財劃法，賴當上總統後卻閉口不談，底下的人又不斷阻擋修法，包括昨天在立法院財政委員會，民進黨立委大聲咆哮、摔麥克風、圍住電梯等不理性行為。

江怡臻也點名民進黨新北立委吳秉叡、吳琪銘、李坤城，都曾力挺要修財劃法，現在卻反悔、失憶、拒修，難道是不想讓新北更好？想一手護航中央大內宣、一手卡住地方發展經費？

江怡臻說，民進黨立委蘇巧慧已經公開報名要選新北市長，卻沒有公開報名要修財劃法，她選舉領報名表搶第一，也推出競選口號，叫做「慧慧慧」，但身為中央民代應該監督中央來爭取的卻都「不會」，想選新北市長的蘇巧慧敢不敢報名修正財劃法？

彰化縣議員曹嘉豪指出，彰化自有財源僅占歲入的38.64%，代表中央嚴重控管地方的財政。但彰化的中央統籌分配稅款總是在末位，令人質疑中央利用的所謂中央統籌分配稅款來箝制彰化縣的政務支出？他呼籲民進黨不要選舉時才想到彰化，選後卻用預算來箝制彰化的政務支出。

雲林縣議員李明哲說，雲林在興建湖山水庫，開發高鐵特定區、斗六棒球場以及斗六絲織工業區等期間，確實需要比較龐大經費來做開發與變動。希望將精省之前的地方分配，交給地方政府回到60%跟40%的配比。