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公投綁大選 羅智強：建構平台讓公民當家作主

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新國會智庫今天發布「人民反廢死，公投來決定」民調記者會，國民黨立委羅智強、徐巧芯、翁曉玲、張智倫、文化大學廣告系教授鈕則勳出席。記者王千豪／攝影
新國會智庫今天發布「人民反廢死，公投來決定」民調記者會，國民黨立委羅智強、徐巧芯、翁曉玲、張智倫、文化大學廣告系教授鈕則勳出席。記者王千豪／攝影

國民黨立委推動公投法修法，恢復公投綁大選。新國會智庫最新民調顯示，有高達近65.8%的民眾支持2026年大選併反廢死公投。國民黨立委羅智強今天表示，他們架構公投綁大選平台，讓公民自己當家做主；至於國民黨是否推動廢死公投，羅智強說，讓人民決定。

新國會智庫近來針對死刑議題發布三波民調，有82.7%民眾反對廢死、有80.5%民眾不贊成大法官釋憲實質廢死。新國會智庫今再公布第三波民調，有高達65.8%的民眾支持2026年大選併反廢死公投；有57%民眾贊成立法院應該提出修憲案，限制大法官不能用憲法解釋決定死刑存廢或實質廢死。另新智庫民調日前也詢問是否支持公投綁大選，有66.3%民眾贊成。

羅智強表示，他們沒有辦法扭轉大法官凌駕、踐踏民意的憲法判決，人民只能自主自救，只能回歸到人民當家作主的公投，但公投又被民進黨醃割，沒辦法實施，所以人民希望把當家作主的機會找回來，只有公投併大選，讓公投成為人民意志的載具，才有可能在過程當中展現民意。

國民黨立委張智倫認為，公投綁大選的投票人數跟投票率才能上升，才能展現民意，他呼籲政府、不分黨派的政治人物應該讓人民的聲音反映出來。

國民黨立委葉元之則說，國會才是真正根據民意所形成的立法機關，大法官已經侵害到國會的立法權，人民看不太下去，所以有57%的人贊成立法院要修憲去限制大法官的釋憲權利，就是因為大法官不接地氣與人民脫節。

國民黨立委徐巧芯表示，國民黨在推動反廢死的過程中，不管用任何的形式，都非常符合民意，且超越黨派，包含國民黨、中間選民，甚至部分民進黨的支持者都非常反對廢死，所以2026年舉辦反廢死公投的支持度才高達65.8%，「這個數字才是真正的民意」。

國民黨立委翁曉玲說，這次的民調顯示國民黨在推動的公投綁大選修法、改革憲法法庭等法案，具有相當高度的民主正當性，尤其是公投綁大選，是為了要維護人民的創制複決權，不應該限制每兩年才能夠行使一次，這是人民實現直接民主最重要的權利。

公投綁大選 國民黨 廢死

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