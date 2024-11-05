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批陳玉珍硬闖財劃法 民進黨團：見證何謂素質最低

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
朝野立委挑燈夜戰審財劃法爆發激烈衝突，民進黨團今痛斥國民黨「擴權搞黑箱，搶先也黑箱」。記者黃婉婷／攝影
朝野立委挑燈夜戰審財劃法爆發激烈衝突，民進黨團今痛斥國民黨「擴權搞黑箱，搶先也黑箱」。記者黃婉婷／攝影

立法院財政委員會昨審查財政收支劃分法修正草案，朝野挑燈夜戰時數度爆發衝突。民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨一手擋3兆預算，一手討6612億預算，國民黨召委陳玉珍讓人見證何謂素質最低，不僅主持議事不中立、沒收討論，還偷渡黑箱條文，已成國會擴權法案翻版。

財委會民進黨召委郭國文指出，國民黨癱瘓國家運作的第一部曲是國會擴權，第二部曲是從財劃法搶錢搶權，反觀綠營遵循議事程序提出論點，並指出相關中央部會和地方財主單位理應到場，陳玉珍雖同意發文邀請，卻在昨晚突襲，欲暴力進入審議，後來想跑，還沒處理散會動議。

由於當天各立委發言時間一度只有一分鐘，晚間陳玉珍前往喜來登用餐，讓在場官員、民進黨立委認為無所適從。

民進黨團書記長蔡易餘批評，陳玉珍是「一分珍」、「喜來珍」，還大搞詐騙，明明同意要邀相關部會、地方討論，讓大家以為周三才進入審議，下午卻豬羊變色，還想強行通過修正動議第一條，還謊稱未進入逐條討論，騙人面不改色，比詐騙集團更可怕。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，陳玉珍不惜當小丑，將攸關國家經費幾千億分配的法案，用粗暴、欺騙的方式通過，國人心恐怕在淌血，也丟金門人的臉；他認為，財劃法不是不能討論，但地方政府有錢後也該承擔成更多責任義務，假使照現在國民黨團版本，那國家都不用運作了。

國民黨 民進黨 陳玉珍

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