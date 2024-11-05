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美大選後有無因應對策？卓榮泰：美台一定持續發展

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
質詢被問及美國大選誰會當選？卓榮泰坦言，他預測我國總統選舉還比較有能力，美選他沒能力預測。記者曾吉松／攝影
質詢被問及美國大選誰會當選？卓榮泰坦言，他預測我國總統選舉還比較有能力，美選他沒能力預測。記者曾吉松／攝影

2024美國總統大選結果將揭曉，民進黨立委劉建國今在立法院質詢未來美台關係變化的因應對策。行政院長卓榮泰表示，美台關係一定持續發展，但政策若有任何轉變，都會有因應對策，但現在應該還是朝健康永續的發展。

劉建國問及美國大選誰會當選？卓榮泰坦言，他預測我國總統選舉還比較有能力，美選他比較沒能力預測，雖然他們認為美台關係一定持續發展，但政策上若有任何轉變，都會有國家因應對策，現在認為應該還是朝健康永續發展。

至於相關因應方針，卓榮泰認為，美國是民主成熟的國家，選舉中很多政策，還是要經過國家大政策方向，但健康永續發展方向，現在還是有信心、有把握。

國發會主委劉鏡清則說，美國共和黨總統候選人川普當選，對台灣差異性比較大，其政策是會對中國增加60%關稅，對一般國家增加10%關稅；其次技術控管部分對台灣利多於弊，會加速台商移動，有機會得到更多訂單取代，近年中國很多訂單被取代，而台灣企業是幫美國廠商代工為主，影響沒那麼劇烈，另外技術限令是為保障美國利益，對台灣也有機會得到好處。若民主黨總統候選人賀錦麗當選就變動不會太大。

經濟部長郭智輝則說，若是川普當選，因為川普一直對台灣晶片法有意見，但我國有一套對策在，應該是不會有外面說的這麼嚴重。

劉建國也問到，若下午總預算案無法順利付委該怎麼處理，卓榮泰強調，若不過，就下周再來，「我還是一句話，應該不會不會過，這是國家人民大事、是台灣的大事，也是世界一件重要的事，一定要履行，會有相關因應之道。」

劉建國 卓榮泰 美國大選

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