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墮胎罪修法預告「謝幕」法務部：未獲共識已撤回
針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部今天中午表示，各界意見對於本罪存廢、不罰的範圍及刑度之意見，目前尚未獲得共識，撤回草案預告。
法務部表示「本部辦理刑法墮胎罪章修正草案之法案預告程序，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章之修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權之保障及衡平對胎兒之保護議題，各界意見對於本罪存廢、不罰之範圍及刑度之意見，目前尚未獲得共識。爰撤回草案預告，再行研議，以期周延。」
法務部在今年10月29日預告相關修法事宜，主旨為「為符合CEDAW公約相關規定一般性建議之要求，並兼顧懷孕婦女身體自主權對胎兒生命權之保護，有儘速完成修法落實新法之必要」；預告公告期間為14日，不過，由於婦團反對力道強，法務部從善如流。
稍早，法務部次長黃謀信表示，法務部墮胎罪有關修正案尚未定稿，預告周知目的為廣徵各方意見作修法參考，感謝外界給予建議。
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