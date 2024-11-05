呂政璋人事挨批派系酬庸 綠委：尊重行政權別過度想像

中油董座及台灣金聯人事案掀波，在野質疑呂政璋沒金融背景卻榮升台金聯董座，挨批不問專業只問關係。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，不評論相關人事，期待行政部門用人唯才，並呼籲在野黨別擺爛，盡快行使考試院、大法官人事同意權。

此外，呂政璋出任要職，被質疑與民進黨英系轉為「賴友友有關」有關，民進黨立委蔡易餘解釋，呂政璋曾在英系中常委蘇治芬擔任雲林縣長時出任農業處長，之後回到民間，至今已20年，且蘇治芬並無一官半職，如何介入人事任命？他

蔡易餘強調，此任命和派系沒關係，背後也沒有施壓和任何目的，中間充滿誤會，且人事權任命是行政院長領導統御權利，都尊重。

新系立委郭國文指出，立法部門尊重、期待行政院相關人事任命，期待適才適所，至於外界所提到的派系問題，一來他不認識呂先生，二來是什麼系又如何串聯起來？都是過度想像與編造。