拒為禁伐補償重提預算 卓榮泰：成慣例施政報告變廢紙

明年度中央政府總預算案卡關，國民黨立委牛煦庭今天質疑，政府只要稍微挑整預算，原住民禁伐補償不會有財源問題。行政院長卓榮泰表示，從技術上可以如此，但原則問題不可這樣做，如果提出施政報告後，突然多出一筆預算，一旦形成慣例，未來行政院提出施政報告變成廢紙一張，原則不能改變。

牛煦庭指出，原住民禁伐補償條例經立法院三讀通過，如果讓步，會變成立法院通過法律要行政院同意的慣例，這對立法院是矮化，對台灣憲政發展不是正面的事情，既然法律案通過，且前朝官員也支持這樣的政策，政策是延續性的，難道改朝換代就可以不埋單嗎？

牛煦庭提到，依照憲法第70條，不得為預算增加，所以不能等到原民會把預算送進來後才要求增加預算，因此只能在程序委員會或院會阻擋，希望行政院提出具體可行的修改方案；預算修改重編過去也有案例，例如新十大建設、老農津貼調整等，都涉及預算內容科目調整，現在在野黨在等待行政院提出務實方案。

牛煦庭強調，明年度中央政府總預算案達三兆多元，只要稍作節省、調整，沒有財源問題，本質上是資源分配問題。

卓榮泰回應，委員只說對一部分，從數字看來確實如此，但原則問題不能這樣做，如果未來提出施政報告後，突然又多出政策或預算，行政院都同意調整變成慣例，未來施政報告會變成廢紙一張，算術問題可以解釋，但原則問題不可以改變。

針對原住民禁伐補償問題，卓榮泰說，行政院想用基金、二備金或追加預算找出財源，卻都有人有意見，財源問題如何解決，希望透過朝野協商，找出大家都能接受方案，在憲法及法律規範原則下找出解決方案。