接見美愛達荷州經貿訪團 副總統：持續深化夥伴關係
副總統蕭美琴今天接見美國愛達荷州州長李睿德所率經貿訪問團表示，愛達荷州在台灣設立亞太區辦事處，已擁有悠久的歷史，期盼這將是另一個堅實40年關係的開始。期盼雙方未來在經貿合作上持續穩健發展。
副總統蕭美琴上午接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿訪問團致詞表示，首先歡迎李睿德第三次以州長身分訪台，很高興能共同慶祝台灣與愛達荷州締結姐妹關係40週年，雙邊強健的貿易與經濟夥伴關係，及彼此相輔相成的產品，為雙方人民帶來繁榮。
副總統表示，與愛達荷州的夥伴關係對台灣而言相當重要，愛達荷州在台灣設立亞太區辦事處，已擁有悠久的歷史，期盼這將是另一個堅實40年關係的開始。
最後，副總統致贈由雲林科技大學師生以3D列印技術製成的馬鈴薯泥點心給訪團，食材選用來自台灣及美國生產的馬鈴薯，象徵台美友好夥伴關係。
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