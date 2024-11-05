金援友邦聖文森大麻產業？林佳龍：和大麻種植無關

國民黨立委賴士葆今天質疑，外交部國合會金援友邦聖文森1.3億元，當中涉及資助當地公司發展大麻產業。外交部長林佳龍回應，相關援助沒有和大麻種植有關。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

賴士葆表示，林佳龍10月29日出訪聖文森，參觀橘山生技公司，但這家公司是作大麻的，怎麼會拿國合基金去鼓勵友邦投資大麻產業？林佳龍表示，相關援助主要是養殖、畜產、果樹等，沒有任何和大麻種植有關，外交部不會去投資大麻。

行政院長卓榮泰表示，維持外交關係要用很多方法，但外交部會非常謹慎，和友邦合作也要合乎國內需求、法律規定，這毋庸置疑，他也深具信心。