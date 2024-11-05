快訊

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

信義區大都會客運公車「撞進超商」 司機返站休息停車向後滑行

獨／台鐵408次新自強號「鬆軔不良」停駛 列車延誤37分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

金援友邦聖文森大麻產業？林佳龍：和大麻種植無關

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（右）今天質疑，外交部國合會金援友邦聖文森1.3億元，當中涉及資助當地公司發展大麻產業。外交部長林佳龍（左）回應，查無此事。圖／取自國會頻道
國民黨立委賴士葆（右）今天質疑，外交部國合會金援友邦聖文森1.3億元，當中涉及資助當地公司發展大麻產業。外交部長林佳龍（左）回應，查無此事。圖／取自國會頻道

國民黨立委賴士葆今天質疑，外交部國合會金援友邦聖文森1.3億元，當中涉及資助當地公司發展大麻產業。外交部長林佳龍回應，相關援助沒有和大麻種植有關。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

賴士葆表示，林佳龍10月29日出訪聖文森，參觀橘山生技公司，但這家公司是作大麻的，怎麼會拿國合基金去鼓勵友邦投資大麻產業？林佳龍表示，相關援助主要是養殖、畜產、果樹等，沒有任何和大麻種植有關，外交部不會去投資大麻。

行政院長卓榮泰表示，維持外交關係要用很多方法，但外交部會非常謹慎，和友邦合作也要合乎國內需求、法律規定，這毋庸置疑，他也深具信心。

外交部 大麻 林佳龍

延伸閱讀

藍白退總預算是對岸下令？ 卓榮泰：我從沒這麼說

財劃法修法排擠預算 卓榮泰：補助地方恐由地方執行

禁伐補償明年編追加預算？卓榮泰：若有共識 朝這方向做

終於等到外派 林佳龍子弟兵董思齊任駐泰公使

相關新聞

禁伐補償追加預算有共識 藍白擬提主決議後付委

立法院今天中午召開程序委員會，處理本周五院會議程，藍白聯手表決通過「議事日程草案送院會處理」，等於本周五院會議程暫時不確...

墮胎罪修法預告「謝幕」法務部：未獲共識已撤回

針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部今天中午表示，各界意見對於本罪存廢、不罰...

擋財劃法怒摔麥克風 吳秉叡：對損害絕對負責

立法院財政委員會昨天排審「財政收支劃分法」修正案，藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委吳秉叡怒摔麥克風。吳秉叡今天表示，國民...

稱中火若可減煤減碳 陳世凱：我身為台中人可接受

中火二期日前通過環評，國民黨台中立委羅廷瑋今在立法院質詢，政府跳票「增一氣，拆一煤」，對得起台中人？行政院長卓榮泰說，要...

美國大選將至 外交部：選後台美關係仍將穩健發展

美國總統大選結果即將出爐，外交部發言人劉永健今天在回應媒體詢問時表示，美國是台灣最重要的友邦，非常關注這場大選，台灣在美...

批黃暐瀚照抄民進黨說帖 黃士修：公投不綁大選過不了是事實

國民黨立委主張恢復「公投綁大選」，媒體人黃暐瀚不同意「不綁大選，公投就過不了」的說法。核能流言終結者創辦人黃士修則不認同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。