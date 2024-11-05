總統接見巴拉圭國會訪團 盼共同對抗威權促世界和平

總統賴清德今天接見巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯所率跨黨派重量級參議員訪團致詞表示，中國上個月發動軍演，感謝巴拉圭國會議員發聲挺台，台巴共享民主自由價值，期盼巴拉圭國會繼續支持台灣，共同對抗威權，促進世界的民主和平與繁榮。

總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯（Basilio Gustavo NúñezGiménez，另譯：努內斯）訪團成員致詞表示，很高興在總統府熱烈歡迎努涅斯議長伉儷以及跨黨派重量級參議員。今年5月巴拉圭總統潘尼亞率團來台，參加他和副總統蕭美琴就職典禮，非常感謝訪團來訪，持續深化台灣和巴拉圭邦誼。

總統稱讚訪賓都是長期支持台灣的好朋友，參議長努涅斯和參議員麥達納（Derlis Hernán Maidana Zarza）分別是巴拉圭參議院「台巴友好委員會」副主席和書記，上個月中國發動軍演，坎伯（Patrick Paul KemperThiede）參議員也聲援台灣，展現對台灣的重視和情誼，他再次表達感謝。

他進一步表示，感謝潘尼亞以及巴拉圭政府，支持台灣國際參與。今年潘尼亞在聯合國「未來峰會」以及聯合國大會總辯論，都為台灣發聲，讓人非常感激也非常感動。

總統說，台灣和巴拉圭是相互扶持的夥伴，去年他出訪巴拉圭參加潘尼亞總統就職典禮，深刻感受到巴拉圭人民的熱情以及兩國緊密合作關係。

總統指出，現在台灣和巴拉圭不論是在教育、醫衛、農牧或是基礎建設、婦女賦權等，都有豐碩合作成果。未來台灣希望與巴拉圭持續推動各項有利民生的合作計畫，創造兩國人民最大福祉。

總統認為，台灣和巴拉圭共享民主自由價值，期盼參議長努涅斯以及所有貴賓可以繼續支持台灣，共同對抗威權擴張，守護共享價值，也促進世界的民主、和平與繁榮。

努涅斯致詞時表示，此次訪團大多數成員來說都是第一次來台，目的是希望再度重申巴拉圭與台灣兩國之間長達67年的歷史邦誼，堅定的承諾不變，且奠基於相互真誠的對待，兄弟之間的情誼，無法以金錢替換。

他堅信國家經濟發展繁榮及和平的價值，且巴拉圭國會堅定反對在區域間任何形式的緊張情勢提升，國與國之間應有自由航行的權利，同時在人權、自由、民主上相互尊重。

努涅斯提到，這次來台是學習之旅，希望學習台灣繁榮發展的重要經驗；也帶來總統潘尼亞的堅定表述，巴拉圭對台灣來說不僅是好朋友，更是在共同尋求繁榮道路上的堅定夥伴。