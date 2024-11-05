郭智輝：不計土地、資金成本 菲律賓創電價格可3元以下

經濟部長郭智輝日前拋出從菲律賓進口綠電想法。郭智輝今天在立法院重申，輸送到台灣價格為每度電4元才可能買，這個數字當然是有可能的，如果不考慮土地、資金成本，創電價格可以控制到每度電3元以下。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時質疑，菲律賓平均電價每度電6.3元，若有4元的電自己用就好了，為什麼還讓台灣來用？郭智輝表示，他在大學教書，不會隨便說說，若有興趣，可以到辦公室算給立委看。

郭智輝指出，價格的影響變數很多，不能講現在的價格，因為根據規模等因素，都會造成電價不一樣，他的立場就是，到台灣每度電4元，才可能買。