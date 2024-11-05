藍白退總預算是對岸下令？ 卓榮泰：我從沒這麼說

立法院財政委員會昨天挑燈夜戰審查「財政收支劃分法」，藍綠爆發激烈爭執，國民黨立委羅智強今天質詢行政院長卓榮泰，提醒他應該慰問被綠委吳秉叡誤傷的立委吳思瑤，話鋒一轉，羅智強追問，是否認為藍白退回總預算是因習近平下令？卓強調「我從沒那樣說」

財委會召委、國民黨立委陳玉珍昨天排審「財劃法」，藍綠發生激烈爭執衝突，民進黨立委質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，吳秉叡氣到扯斷主席麥克風，卻打到站在一旁的吳思瑤。

羅智強今天立法院會質詢時表示，行政院長卓榮泰應打電話關心吳思瑤，卓榮泰表示，因議事攻防所造成的傷害，讓他感到非常不捨。不過羅智強說，卓榮泰也應該慰問一下立法院的麥克風，因為吳思瑤是受傷，麥克風卻是被扯爛了。

話鋒一轉，羅智強詢問卓榮泰，2008年時任立委的賴清德總統曾提案退回總預算，當時是否受到大陸國家主席胡錦濤下令杯葛總預算？卓回應「絕對不是」

羅智強進一步問，是否認為藍白退回總預算是習近平下令？卓榮泰表示「我從來沒有那樣說」。羅智強說，這段話最該說給吳思瑤和綠委沈伯洋聽，他們凡事都喜歡扣紅帽。

羅智強追問，卓榮泰曾說過對於總預算案不排除聲請釋憲，卓表示，他目前認為，應該有好的方式可以透過協商來溝通。