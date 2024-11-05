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最新民調 近六成六民眾支持2026大選綁反廢死公投

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新國會智庫今天發布「人民反廢死，公投來決定」民調記者會，國民黨立委羅智強、徐巧芯、翁曉玲、張智倫、文化大學廣告系教授鈕則勳出席。記者王千豪／攝影
新國會智庫今天發布「人民反廢死，公投來決定」民調記者會，國民黨立委羅智強、徐巧芯、翁曉玲、張智倫、文化大學廣告系教授鈕則勳出席。記者王千豪／攝影

新國會智庫民調今天公布第三波關於死刑民調，有高達65.8% 的民眾支持2026年舉辦反廢死公投。學者交叉分析後指出，泛綠支持者有高達65%也支持大選併反廢死公投，對民進黨執政產生非常大的壓力。

新國會智庫民調詢問，在2026全國性選舉時，同步舉行「反實質廢死公投」，有高達65.8%支持、28.8%反對、5.4% 反對。另外民調也詢問，立法院應該提出修憲案，限制大法官不能用憲法解釋決定死刑存廢或實質廢死，有57%民眾贊成、31.1%不贊成、11.9%未表態。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，在2026大選併反廢死公投部分，泛綠支持者有65%支持，反對比例為29.5%，凸顯出即便是泛綠支持者，也希望2026大選合併反實質廢死公投；在限制大法官不能用憲法解釋決定死刑存廢或實質廢死部分，泛綠支持者47%贊成、反對43.7%，再加上前幾波廢死民調，凸顯出反廢死議題對民進黨執政產生非常大的壓力。

鈕則勳指出，中選會主委李進勇近日針對公投綁大選的回應是建構在鳥籠公投上，認為選務可能會複雜、混亂，想要以此拒絕民意對於公投綁大選或反實質廢死的期待，這不僅本末倒置，也不符比例原則。

國民黨立委羅智強也指出，新國會智庫針對2018年投票延宕進行民調，有43%的民眾認為是中選會的問題，有37%民眾認為是公投綁大選的問題，但在這37%民眾中，仍有高達63%民眾支持公投併大選，「台灣人民已經透過民調清楚告訴政府不要找藉口，就算因此讓選務變得複雜，還是要公投併大選」。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自113年10月14日至17日，共成功訪問1081份有效樣本，資料依照全國18歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

公投綁大選 廢死 民調

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