施俊吉稱擋人財路遭撤職 民眾黨團要求財部提報告

台灣金聯董事長施俊吉職務無預警遭到撤換，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，賴政府繳不出像樣的成績單，綠營權貴紛紛啃食國家資源，像是禿鷹看到肥肉就急著搶食，只要信賴就得分，結果國家被犧牲，民眾黨團會要求財政部提出專案報告。

民眾黨立法院黨團上午舉行「信賴有得分，國家被犧牲」記者會，黃國昌指出，賴清德總統從上任到現在，除了執政無能跟暴力造謠，繳不出任何像樣的成績單，綠營權貴紛紛想要啃食國家資源，像是禿鷹一樣看到肥肉就急著搶食，處處可見吃相之難看。

黃國昌強調，對於民進黨的茶壺內風暴，民眾黨一點興趣都沒有，不過這個國家不能變成「只要信賴就有得分，結果是國家被犧牲。」

黃國昌說明，台灣金聯明天舉行臨時董事會，預計會推派新任董事長，施俊吉昨天提出具體控訴，有價值數十億的土地被覬覦，自己只是擋在路上的一塊石頭，而且還公開點名民進黨前立委蘇治芬，結果換來對方在臉書發文輕輕帶過，聲稱選擇沈默是顧全大局，「請問是顧全民眾的大局，還是民進黨那群禿鷹的大局？」

黃國昌表示，發生這麼大的醜聞，民眾黨的立場非常清楚，就是依循正軌解決，賴政府拿到權力以後，吃相可以這麼難看，總統有人事任命權，但是要對其負責任，財政部長莊翠雲也不要躲起來，站出來說清楚講明白。

黃國昌指出，施俊吉從行政院副院長退居台灣金聯董座，儘管該職位是年薪400萬元的肥缺，但是最起碼在任內有好好做事、繳出像樣的成績單，不同於台鹽綠能的那一群爛人，搞到資本額虧完還不夠，情況截然不同。

黃國昌再指，台灣金聯預計任命的新任董事長，過去毫無任何金融專業，但是攀權附勢倒是很會，其兄弟呂政諺涉嫌掏空公司棄保潛逃，過去更是政府黑箱喬農電共生的座上賓，民進黨搞再生能源，已經搞到臭不可聞，一對兄弟檔跟民進黨高層關係密切，現在持續吃香喝辣啃食國家資源。

民眾黨立委張啓楷質疑，最近有很多國營事業人事更迭，其中台灣金聯牽扯到33億8000萬元的國家資產，難道是信賴者得永生，預計接任董事長的呂政璋毫無金融專業，過去也沒有在銀行待過一天，只要跟賴總統關係很好，現在就能出任國營事業高層，民眾黨團未來會全力監督，檢視這些人選的專業是否足夠。