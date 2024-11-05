卓榮泰：總預算案是台灣大事 也是世界重要事

立委質詢關注明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今天指出，這是國家人民的大事，台灣的大事，現在看起來也是世界一件重要的事。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。民進黨立委劉建國上午質詢，總預算案是否能在今天朝野立委質詢後付委審查，卓榮泰有沒有把握，萬一不會過，怎麼處理。卓榮泰答覆，「下禮拜再來」。

外界關注總預算案是否能在今天朝野立委質詢後付委審查。卓榮泰今天在會前受訪表示，立委詢答過程提出想法，行政院都會本著誠意跟確實回答，他還是抱著最高的樂觀。

談及明年度中央政府總預算案，卓榮泰答覆劉建國質詢時說，這是國家人民的大事，台灣的大事，現在看起來也是世界一件重要的事。