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審財劃法爆衝突 陳世軒批流氓立委 吳秉叡嗆偷襲

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
立法院財政委員會昨審查財政收支劃分法修正草案，國民黨輪值召委陳玉珍（中）挾人數優勢，意圖闖關，重返議場後，陳玉珍並指控吳秉叡弄壞麥克風。記者葉信菉／攝影
立法院財政委員會昨審查財政收支劃分法修正草案，國民黨輪值召委陳玉珍（中）挾人數優勢，意圖闖關，重返議場後，陳玉珍並指控吳秉叡弄壞麥克風。記者葉信菉／攝影

立法院財政委員會昨審查財政收支劃分法修正草案，國民黨召委陳玉珍傍晚喊休息，綠委質疑陳未按議事程序延長開會時間，民進黨立委吳秉叡氣得砸壞麥克風。民眾黨新北議員陳世軒今批吳流氓立委，立院應向吳追討修理費用，不該全民埋單。吳說，過程發生損害會負起責任，批國民黨以偷襲方式通過財劃法，北市竟可獨自享有總額3%預算，對新北市不公。

陳世軒指出，吳秉叡在財委會，跟陳玉珍有爭執走去主席台，扯下陳手上麥克風往地上砸，結果先砸到自家民進黨幹事長吳思瑤，吳思瑤勸阻不成，還被吳秉叡這一砸給打到手；不過吳之前在國會改革法案時，也出現相似情況，不僅打人，也被拍到無端打議場座位螢幕，這些修理費用誰來賠？

陳質疑，難道吳秉叡委員情緒管控有問題、用摔東西來發洩情緒，全民就必須幫他埋單？立院公物不是吳的出氣筒，人民的納稅錢不應幫吳秉叡善後。

陳世軒表示，財劃法歷經三任總統，已經25年理當要與時俱進，無奈民進黨執政後，無法兌現，反而處心積慮阻撓在野修法；現行財劃法對新北並不公平，立委們各有立場，都可以討論，但毀壞公物並不能解決問題，這種慣性破壞公物的流氓立委，喊話吳別給新莊丟臉。

吳秉叡指出，國民黨偷襲欲通過高達數千億財劃法，但財劃法版本眾多、意見分歧，更涉及區域均衡、國家發展，國民黨不只沒說清楚多劃到地方的錢該怎麼用，各縣市水平分配更是有問題，其中台北市竟可在毫無理由情況下，獨自享有總額3%的預算，對新北市及其他城市顯然不公平，新北市府難道沒有意見？為什麼國民黨和新北市府可以犧牲新北人民權益？

吳秉叡說，國民黨昨晚不願審慎詳加討論，意圖以偷襲方式審議，連宣讀條文是那個版本也沒講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，身為立法委員必須捍衛國家財政、地方發展與民主程序。

吳坦言，混亂過程難免有所衝突，因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但奉勸國民黨負起立法委員責任，好好審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。

民眾黨新北議員陳世軒今批民進黨立委吳秉叡是流氓立委。圖／陳世軒辦公室提供
民眾黨新北議員陳世軒今批民進黨立委吳秉叡是流氓立委。圖／陳世軒辦公室提供

吳秉叡 國民黨 民眾黨 陳玉珍

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