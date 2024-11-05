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施俊吉擋人財路「被下台」？ 卓榮泰：這種懷疑不合理

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台灣金聯董事長施俊吉遭撤換，對此懷疑是自己擋人財路所致，上午立委質疑用人違背賴清德總統用人「專業」和「清廉」原則，行政院長卓榮泰答詢時表示，人事是他決定。記者曾吉松／攝影
台灣金聯董事長施俊吉遭撤換，對此懷疑是自己擋人財路所致，上午立委質疑用人違背賴清德總統用人「專業」和「清廉」原則，行政院長卓榮泰答詢時表示，人事是他決定。記者曾吉松／攝影

行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉遭突然撤換，出面質疑他是擋人財路而下台，未來可能被清算追殺，行政院長卓榮泰今天表示，施的懷疑不合理，沒必要這樣懷疑。他強調，政府有嚴謹的人事管理和國家資產處理的程序，財政部未來對任何土地處分也一定會加強監督。

卓榮泰在立法院面對羅智強的質詢時表示，相關人事案是經過一段時間的多方徵詢考量才決定。羅智強追問是否賴總統決定人事案？卓解釋這是財政部裡面的單位，由行政院來決定。卓榮泰說，台灣金聯主要負責不良債務的處理、資產管理使用等等，並不是傳統一般的金融業務。

羅智強質疑這項人事案有違賴總統「專業用人」的理念，呂政璋家族成員還涉及弊案遭通緝。卓榮泰承認，任用前確實了解這個狀況，也徵詢過相關問題，不過呂政璋家族成員的事業，不會在未來工作上給予任何方便。

羅智強質疑「天下專業人才千千萬」，還有這麼多沒有家族牽扯的專業人員都不用，不但有違賴總統用人唯才、也對不起他用人清廉的招牌。羅智強說，連施俊吉都質疑人事案根本不是卓榮泰決定。

卓回應，施俊吉有所誤會。他強調從過去在行政院或黨務、選舉過程中，沒有特別感覺呂政璋和賴總統有甚麼特別交情。面對外界質疑，他也很在意，會要求財政部多多監督，不能有任何特權。

羅智強進一步追問，施俊吉身為前副閣揆，若連他都擔憂自己是擋人財路、可能被羅織罪名、清算追殺，可見這問題嚴重到什麼程度！卓榮泰強調，永遠會記住施俊吉任內的勞苦功高。他進一步說，施俊吉的懷疑不合理、沒必要做這種懷疑。

卓榮泰說，政務人員、國營事業負責人都是整體全盤人事考量，新的、年輕的創意也是考量之一，這不是憑感覺。對於施俊吉質疑人事案不是卓決定的，會再找機會向他說明。

羅智強說，施俊吉質疑台灣金聯最大的資產標售案，因立委蘇治芬召集地方抗爭使得招標流標，可能導致最大的資產遭賤賣。卓榮泰說，蘇治芬對此已有回應說明，不過羅智強認為，應該下令法務部了解一下？卓回應，若有任何不法，檢調機關當然要執行，財政部未來對任何土地處分也一定會加強監督，政府有嚴謹的人事管理和國家資產處理的程序，會雙管並進。

卓榮泰 施俊吉 羅智強

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