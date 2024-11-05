總預算卡關影響軍公教調薪 人事長：沒預算無法發

明年度軍公教預定調薪3％，不過，受到明年度中央總預算案卡觀影響，軍公教調薪恐無法如期發放。行政院人事總處人事長蘇俊榮今天表示，如果預算持續卡在那邊，軍公教要如期調薪就不可能，必須等到預算列入討論後，才能進行後續作業。

行政院長卓榮泰今日赴立法院列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時表示，目前總預算案卡關，明年度政府新增項目將無法做，例如軍公教調薪、軍購案等，政府是否有提前因應作為。

針對軍公教調薪問題，蘇俊榮表示，現在程序要等立法院通過預算才能進行作業，現在就只能做好準備。王定宇追問，若預算持續卡關，能否趕得上明年農曆春節前發放，蘇俊榮說，要看預算何時通過，預算通過後還有作業時間，預算早點通過就有機會早點發放。

卓榮泰表示，這是典型遇到困難，軍公教調薪中央要補助地方90億元，地方政府要自行編列50億元，現在中央預算沒有過，地方就沒有法源了，不知道怎麼編預算。

卓榮泰進一步說明，軍公教調薪或許可以訴諸於理，但人民健康需求一日不可等，尤其是軍購合作牽涉到國際信任，影響程度很嚴重。

王定宇也關注，如果預算卡觀是否會影響潛艦國造、軍購案等進行。國防部長顧立雄表示，國防預算要尊重立法院決議，預算通過才能使用，沒有通過當然沒辦法談，可能會面臨沒有經費支應跳票，預算若沒有通過當然會影響國防。