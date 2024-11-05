影／總預算朝野攻防 民進黨籲桃園藍委勿杯葛預算
民進黨發言人吳崢、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會，點名桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等人，一方面向中央爭取預算補助，另一方面卻在立院阻擋總預算，操作兩面手法，執意為政治鬥爭，拖延整個桃園市的建設推動。
吳崢表示，藍白立委拖延一個多月，終於在上周五立法院朝野黨團邀請行政院長卓榮泰，赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」，但報告後至今仍卡關，無法交付委員會審查，超過三兆元規模的總預算案也形同停擺，民進黨執政秉持不分黨派推動建設，對桃園市更是補助逐年增加。2015年馬英九政府給台中市的補助為320億元(含統籌分配款、一般性補助款、各部會計畫型補助款)，而2025年總補助額已高達720億元，八年來增幅達400億元。吳崢強調，民進黨政府對桃園的支持，從未因政黨不同而減少，但擺在眼前的是，桃園市六位立委，若仍執意選擇聽從黨意阻擋桃園的建設與發展，最後影響最大的是整個桃園市的發展。
吳崢指出，民進黨政府始終以推動福國利民政策為最優先思考，希望為人民帶來更好的生活，此刻桃園市面臨升格後躍升的發展階段，各項重大建設持續推動，迫切需要預算的挹注，但預算審議至今，因政黨惡鬥停滯不前，著實令人深感遺憾，本周五是立法院會總預算停滯或向前的關鍵抉擇，也同日考驗桃園市六位在地國民黨立委。
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