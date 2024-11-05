快訊

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

佇立64年！太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了 工程車不慎撞毀縣府急修復

影／總預算朝野攻防 民進黨籲桃園藍委勿杯葛預算

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨發言人吳崢（右）、桃園市議員彭俊豪（中）、劉仁照、許家睿（左）今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨發言人吳崢（右）、桃園市議員彭俊豪（中）、劉仁照、許家睿（左）今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會。記者邱德祥／攝影

民進黨發言人吳崢桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會，點名桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等人，一方面向中央爭取預算補助，另一方面卻在立院阻擋總預算，操作兩面手法，執意為政治鬥爭，拖延整個桃園市的建設推動。

吳崢表示，藍白立委拖延一個多月，終於在上周五立法院朝野黨團邀請行政院長卓榮泰，赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」，但報告後至今仍卡關，無法交付委員會審查，超過三兆元規模的總預算案也形同停擺，民進黨執政秉持不分黨派推動建設，對桃園市更是補助逐年增加。2015年馬英九政府給台中市的補助為320億元(含統籌分配款、一般性補助款、各部會計畫型補助款)，而2025年總補助額已高達720億元，八年來增幅達400億元。吳崢強調，民進黨政府對桃園的支持，從未因政黨不同而減少，但擺在眼前的是，桃園市六位立委，若仍執意選擇聽從黨意阻擋桃園的建設與發展，最後影響最大的是整個桃園市的發展。

吳崢指出，民進黨政府始終以推動福國利民政策為最優先思考，希望為人民帶來更好的生活，此刻桃園市面臨升格後躍升的發展階段，各項重大建設持續推動，迫切需要預算的挹注，但預算審議至今，因政黨惡鬥停滯不前，著實令人深感遺憾，本周五是立法院會總預算停滯或向前的關鍵抉擇，也同日考驗桃園市六位在地國民黨立委。

民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨發言人吳崢（右起）、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天在民進黨中央召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 桃園篇」記者會。記者邱德祥／攝影

吳崢 桃園 民進黨

延伸閱讀

柯文哲延押理由是學姐？他轟笑話：吳崢不就指揮辦案？

又來神預言？ 吳崢：檢肯定會起訴柯文哲

吳崢指柯文哲肯定遭起訴 民眾黨酸賴清德訓斥當耳邊風

吳崢：國民黨鐵了心要沒收罷免權 民進黨全力反對

相關新聞

禁伐補償明年編追加預算？卓榮泰：若有共識 朝這方向做

在野黨不滿政院未編足原住民禁伐補償金，總預算持續卡關中。行政院長卓榮泰今日上午赴立院報告並備詢表示，「用基金、二備金或是...

缺席中油新董總交接惹議 郭智輝：我一天10個行程

台灣中油昨新任董總交接，但經濟部長郭智輝並未出席，是由次長連錦漳監交，被批經濟部「重電輕油」。郭智輝今在議場前受訪表示，...

總預算卡關影響軍公教調薪 人事長：沒預算無法發

明年度軍公教預定調薪3％，不過，受到明年度中央總預算案卡觀影響，軍公教調薪恐無法如期發放。行政院人事總處人事長蘇俊榮今天...

郭智輝：不計土地、資金成本 菲律賓創電價可3元以下

經濟部長郭智輝日前拋出從菲律賓進口綠電想法。郭智輝今天在立法院重申，輸送到台灣價格為每度電4元才可能買，這個數字當然是有...

2026高雄市長選戰升溫? 柯志恩今與議員掛看板 透露已在高雄置產

高雄市長陳其邁將在2026年卸任，民進黨已有立法委員邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑與前勞動部長許銘春表態投入高雄市長初選...

藍白退總預算是對岸下令？ 卓榮泰：我從沒這麼說

立法院財政委員會昨天挑燈夜戰審查「財政收支劃分法」，藍綠爆發激烈爭執，國民黨立委羅智強今天質詢行政院長卓榮泰，提醒他應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。