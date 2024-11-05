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劉德華唱《中國人》遭抹紅 名醫看不下去：民進黨自傷基本盤

聯合新聞網／ 綜合報導
劉德華相隔11年再登台北小巨蛋開唱，卻遭綠委批「媚共藝人」。 圖／台灣映藝提供
劉德華相隔11年再登台北小巨蛋開唱，卻遭綠委批「媚共藝人」。 圖／台灣映藝提供

天王劉德華暌違11年在台開唱，先遭民進黨立委王定宇說「媚共」，又因為演唱歌曲《中國人》，被民進黨政策會執行長王義川酸「非常中國的設計」。不過這些說法隨即引發粉絲不滿，名醫沈政男也認為抹紅劉德華，「反讓綠營自傷基本盤！」

沈政男在臉書發文表示，王定宇、王義川的言論當然源自綠營一貫的抹紅策略，想要藉此擦亮抗中招牌，在未來選舉中得利，但他們急著作怪，卻忘了劉德華的粉絲以中年以上觀眾居多，而此族群又是民進黨基本盤所在，攻擊他等於搬磚頭砸自己的家具，賴清德總統看了必定皺眉。

沈政男表示，《中國人》一曲創作於1996年，詞曲都出自台灣音樂人，當時大家愛台灣，但也尊重別人的政治認同，唱與聽這樣的歌完全沒問題，不像現在必須擔心被抹紅。台灣國民歌后鳳飛飛也曾主唱《我是中國人》，流行樂壇第一男高音張雨生也有一首《心底的中國》，近20年最紅女團SHE也唱了《中國話》一曲，難道都是「為匪宣傳」？

對於劉德華遭酸，閣揆卓榮泰表示：「希望在台灣表演的文化藝人，都了解台灣當前的國家需求」，沈政男認為這個回應令人捏把冷汗，是不是他們上台前，都要發一本「十年政綱」之類的冊子，背熟以後才能表演？這樣的期待，跟對岸當局，有何實質差異？

沈政男強調，台灣觀眾欣賞港陸藝人，或台灣藝人到大陸表演，百分百都是文化與商業活動，節目結束回到生活，大家愛台灣的程度絕對不會少於政治人物，抹紅只會引來反感，讓綠營選票流失。

劉德華 卓榮泰 民進黨 沈政男 王定宇 王義川

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