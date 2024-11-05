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民眾黨團：禁伐補償不依法追加預算 總預算案別想付委

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院院會上午再邀請行政院長卓榮泰就「114年度中央政府總預算案」進行詢答。記者曾吉松／攝影
立法院院會上午再邀請行政院長卓榮泰就「114年度中央政府總預算案」進行詢答。記者曾吉松／攝影

明年度中央政府總預算案陷入僵局，朝野立委即將決定是否付委審查，民眾黨立委張啓楷今天表示，原住民禁伐補償是所謂的法定預算，公糧收購價格也是立法院通過的主決議，如果民進黨繼續對不起人民、不依法追加預算，民眾黨團反對總預算付委。

民眾黨立法院黨團上午舉行「總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己」記者會，張啓楷表示，大家很關心總預算能否付委，呼籲民進黨不要再造謠、自己卡自己，做出對不起人民、農民跟原住民的事情，請不要錯過補考、補破網的最後機會。

張啓楷指出，原住民禁伐補償條例是三讀通過的法案，就是所謂的法定預算，立法院通過法定預算，民進黨沒有依法編列，過往的老農津貼、花東地區建設基金都是法定預算，行政部門也沒有因此而不編列，因為建設地方、照顧民眾本來就是該做的事情，民進黨開了最糟糕的惡例。

張啓楷再指，公糧收購價格已經13年沒有調整，農民都在埋怨辛辛苦苦忙了半年，賺到的錢連一包紅白包都不夠，農業部長跟官員還在辦公室吹冷氣、想口號，況且當天在立法院表決主決議，不只有國民黨跟民眾黨贊成，民進黨立委也沒有人反對。

張啓楷批評，民進黨刻意弄法玩法，如果繼續對不起人民、不依法追加預算，民眾黨團反對總預算案付委審查。

張啓楷強調，解鈴還須繫鈴人，總預算案至今仍未付委，就是因為民進黨違法在先、對不起人民，而且破壞台灣法治，如果還要繼續知法違法，往後立法院通過的法定預算、主決議都行不通，民進黨還有機會補破網，行政院長卓榮泰態度似乎也有所軟化，不過基金或第二預備金都不可行。

張啓楷表示，有一條很好的路，那就是追加預算，只要把該編的錢編好，總預算案就可以付委，可是如果還要違法在先，民眾黨團反對付委到底。

張啓楷 民眾黨 民進黨 立法院

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