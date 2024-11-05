法務部擬提高墮胎罰金 范雲批：無視性別平等

法務部預告修正刑法墮胎罪，擬提高墮胎罰金，引發婦團撻伐。民進黨立委范雲表示，法務部無視性別平等，刑法墮胎罪早該廢了。

范雲指出，法務部本次修法，雖以消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）為由，卻沒有廢除墮胎罪，還反倒提高罰金，讓人完全無法接受。短短4天，就引發近4千位個人，80位學者、近50個團體連署反對。

范雲說，CEDAW指出，締約國應該採取一切適當措施，消除對婦女的歧視，包含健康、生育、婚姻、家庭。法務部援引的CEDAW第24號一般性建議第31點（c）也規定，締約國應該「盡可能修訂視墮胎為犯罪的法律，以撤銷對墮胎婦女的懲罰性措施」。

范雲表示，非常遺憾，法務部連CEDAW的條文都看不懂。要修法，就應廢除終止懷孕的所有刑罰，包含優生保健法應正名為「生育保健法」，刪除配偶同意權，刑法「墮胎罪」，也應該直接廢除。

范雲表示，在沒有男性，單靠女人的狀況下不可能懷孕，決定終止懷孕的那一刻，每一位女性無論在情感或身體健康上都負擔非常大的壓力。對女性終止懷孕採取刑罰手段，其實是再次懲罰女性，即便法務部宣稱被處罰的案例很少，但這個法條的存在，就是在恫嚇所有必須走到這步的女性。

范雲指出，她已經準備好「刑法」和「優生保健法」修正草案，提案廢除墮胎罪與修正配偶同意權，也呼籲法務部，要修法就請真正符合CEDAW的精神。