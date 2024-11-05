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禁伐補償明年編追加預算？卓榮泰：若有共識 朝這方向做
在野黨不滿政院未編足原住民禁伐補償金，總預算持續卡關中。行政院長卓榮泰今日上午赴立院報告並備詢表示，「用基金、二備金或是追加預算，都可以來討論」，並稱用基金方式最方便、追加預算爭議比較小，若大家有共識，政院明年就編列追加預算方式，朝追加預算方式進行。
國民黨立委張智倫質詢時表示，卓榮泰在11月1日答詢時似乎有提出善意方案，提出可用第二預備金、追加預算等方式來解決，並稱政院若願意用第二預備金可以立刻宣布，可否再把解方講得更清楚一點？
卓榮泰先是謝謝委員形容這是「善意」，卓榮泰強調，若要行政院增加歲出預算，必須依照法律找出彌補資金來源，如果政院、立院相互尊重，這共識與原則都確定的話，「用基金、二備金或是追加預算，都可以來討論」，政院可找資金來源。
卓榮泰表示，只是在歷次詢答中，有委員對基金有不同意見、二備金有用途限制，追加預算還要等到明年，但只要大家確定原則，就可以找出一個方式。
張智倫追問，這三項作法中，政院到底是接受哪一個方案？卓榮泰表示，依照他的想法，「用基金方式最方便」，未來再用公務預算彌補；追加預算爭議比較少，但有些立委反對。
張智倫追問，為何不選擇用二備金的方式，是因為法律不明確？卓榮泰回答是；張智倫再問，所以追加預算是現在比較可行的方式？卓榮泰說，「大家如果有這樣的共識，政院明年就編列追加預算，朝這個方向來做」。
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