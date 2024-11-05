批賴清德用人唯親 藍委：不要製造第二個陳啟昱

民進黨近期人事異動不斷受到各界討論。國民黨立法院黨團今開記者會抨擊賴清德總統用人唯親，將國家機器當作酬庸樂園，在經濟、交通、新聞、金融、資訊各大領域都引發爭議，希望賴清德適可而止，「不要製造第二個陳啟昱。」

國民黨立委王鴻薇、賴士葆、李彥秀、廖偉翔今天共同舉辦記者會批評賴清德政府的近期的人事酬庸亂象。

王鴻薇提到，「信賴之友」國策顧問陳輝東是賴清德的恩人，陳輝東的兩個女婿黃仲銘、陳昱凱近期分別接任資策會董事長以及貿協副董事長。這兩人都沒有特別資歷，讓各界滿頭問號，更離譜的是黃仲銘入主資策會，發現是無給職，竟立刻要求董事會通過董事長給薪，還要年終獎金。陳昱凱的貿協副董事長也是無給職，經濟部竟再給陳昱凱糖協董事長，一個月爽領15萬元。另外，中油新董座方振仁昨天的就任典禮，竟連中油卸任董事長李順欽都沒出席，此事明顯內幕重重。

王鴻薇還說，台灣金聯資產管理公司董事長將由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，也引發各界議論。現任董事長施俊吉昨天開記者會驚爆自己會被換掉是因為「擋人財路」，直指與雲林北港土地標售有關，尤其呂沒有金融界或銀行經歷，如今上任又疑似與金權糾紛有關。

賴士葆補充，施俊吉稱自己下台與台灣金聯史上最大的雲林北港土地標售有關，更指控雲林縣前縣長蘇治芬阻礙該土地標售進行，包括召開協調會、發表環境汙染言論、地目由甲種改成乙種等等。未料，蘇治芬居然回說：「如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉。」這是在媒體前面威脅？背後究竟有多少黑幕？

廖偉翔表示，呂政璋的父親呂清涼及胞弟呂政諺因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，棄保潛逃。台灣金聯本身是要協助金融機構解決不良資產。然而，呂政璋自己家族就是幫金融機構製造不良資產，這種人到底憑什麼當董事長？請相關單位保護好施俊吉，現在已有民眾打電話陳情該案跟「萬有紙廠」有很大關係。

李彥秀則點名交通部長陳世凱根本沒有交通背景，最多最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業，卻可以擔任全國交通首長．已創藍綠執政首例，已經到了將國家發展、建設當兒戲的程度。