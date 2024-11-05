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傳代孕費擬定上百萬 黃捷轟：政府對女性議題令人失望

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，傳出條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其他開銷約一百萬元，委託人需存入專戶。民進黨立委黃捷批評，最近政府對女性議題的表現，真的令人失望。

黃捷指出，除了嚴厲譴責法務部加重墮胎刑責，要求撤回草案，並要求衛福部修正優生保健法，傳出「代孕費上看百萬」，她也難以接受。代孕議題已多次在委員會多次提出質疑，包括醫療倫理、剝削女性、身體自主權、所有的生產風險及子女最佳利益等核心問題，乃至於相關契約、金額、孕母的條件，至今衛福部都不願意一一在國會說明清楚。

黃捷說，每次她追問，衛福部只會回，「內部專家會議還在討論」。明明爭議還很多，衛福部不向社會說明溝通，卻急著在年底送案，是在急什麼？

黃捷表示，衛福部長邱泰源向媒體承諾，「會盡最大努力，去保護最應該被保護的人」，但有心保護「最該被保護的人」，就應該好好回應公眾的質疑，而不是在媒體上說空話。不管是墮胎還是代孕，都需要更多人看見女性真實的困境。

墮胎 衛福部 黃捷

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