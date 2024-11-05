陳啟昱為何能逃？邱毅：因蔡英文在台南還有半壁江山

前台塩公司董事長陳啓昱涉綠能弊案，落跑遭到通緝。前立委邱毅指出，陳啓昱表面是新潮流菊系，但其實早就投靠前總統蔡英文，所以賴清德總統相當痛恨陳啟昱。至於陳啟昱為何可以逃掉？是因為蔡英文在台南仍有半壁江山，況且只要放走陳啟昱，就可以讓光電弊案證據鍛鍊，其他人皆可安全無虞。

邱毅在臉書發文表示，民進黨要角陳啓昱為何可以順利跑掉？是誰掩護他逃走的？其實答案早已呼之欲出。

邱毅指出，陳啓昱表面上是新潮流菊系，擔任過高雄副市長。其實陳在2019年已投靠前總統蔡英文，幫助蔡英文在黨內總統初選打敗賴清德總統。蔡英文後來論功行賞，安排陳到台塩擔任董事長，大搞一本萬利的光電生意。所以要論賴清德黨內最恨的兩個人，北有鄭文燦，南就是陳啓昱。

邱毅表示，鄭文燦已經垮了，陳啓昱是除之後快的目標。最重要的是光電大餅利益，肥水怎可流入外人田。南台灣熟悉政情的人，早知陳啓昱要出事，也早知陳準備逃亡。陳啓昱要逃絕對不難，即使在賴清德本命區的台南，蔡英文仍有半壁以上的江山。

邱毅提到，蔡賴的地方勢力早鬥了一段時間。記得前些時候安平區漁會理事長林士杰，在自家門口被連打11槍，當場斃命的事吧？自己當時就預言這個案子破不了。在台南放個陳啓昱出去，讓光電弊案的證據斷鏈，一堆人就可安全無虞，繼續的吃香喝辣，酒池肉林。

邱毅說，外界好奇陳啓昱逃去那？地方盛傳第一個地點是菲律賓。那邊已經有雲豹集團在搞光電，經濟部長郭智輝還公開說要與菲律賓合作，買菲律賓光電，再用海底電纜送回台灣。陳啓昱到那裡絕對有發揮空間。

邱毅提到，也有人說陳啟昱會逃到廈門，再伺機轉往柬埔寨。一定有人懷疑，這些台獨怎麼敢去大陸？不過他們其實不是大陸官方網站上的台獨頑固分子，而且這些人到了大陸又是另一張嘴臉，口口聲聲喊著「回歸祖國」，日子倒也過得快樂逍遙，他就遇過許多這樣的人。