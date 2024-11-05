快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

聽新聞
0:00 / 0:00

陳啟昱為何能逃？邱毅：因蔡英文在台南還有半壁江山

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
涉台鹽綠能弊案陳啟昱落跑，檢方發布通緝。圖／聯合報資料照片
涉台鹽綠能弊案陳啟昱落跑，檢方發布通緝。圖／聯合報資料照片

前台塩公司董事長陳啓昱涉綠能弊案，落跑遭到通緝。前立委邱毅指出，陳啓昱表面是新潮流菊系，但其實早就投靠前總統蔡英文，所以賴清德總統相當痛恨陳啟昱。至於陳啟昱為何可以逃掉？是因為蔡英文在台南仍有半壁江山，況且只要放走陳啟昱，就可以讓光電弊案證據鍛鍊，其他人皆可安全無虞。

邱毅在臉書發文表示，民進黨要角陳啓昱為何可以順利跑掉？是誰掩護他逃走的？其實答案早已呼之欲出。

邱毅指出，陳啓昱表面上是新潮流菊系，擔任過高雄副市長。其實陳在2019年已投靠前總統蔡英文，幫助蔡英文在黨內總統初選打敗賴清德總統。蔡英文後來論功行賞，安排陳到台塩擔任董事長，大搞一本萬利的光電生意。所以要論賴清德黨內最恨的兩個人，北有鄭文燦，南就是陳啓昱。

邱毅表示，鄭文燦已經垮了，陳啓昱是除之後快的目標。最重要的是光電大餅利益，肥水怎可流入外人田。南台灣熟悉政情的人，早知陳啓昱要出事，也早知陳準備逃亡。陳啓昱要逃絕對不難，即使在賴清德本命區的台南，蔡英文仍有半壁以上的江山。

邱毅提到，蔡賴的地方勢力早鬥了一段時間。記得前些時候安平區漁會理事長林士杰，在自家門口被連打11槍，當場斃命的事吧？自己當時就預言這個案子破不了。在台南放個陳啓昱出去，讓光電弊案的證據斷鏈，一堆人就可安全無虞，繼續的吃香喝辣，酒池肉林。

邱毅說，外界好奇陳啓昱逃去那？地方盛傳第一個地點是菲律賓。那邊已經有雲豹集團在搞光電，經濟部長郭智輝還公開說要與菲律賓合作，買菲律賓光電，再用海底電纜送回台灣。陳啓昱到那裡絕對有發揮空間。

邱毅提到，也有人說陳啟昱會逃到廈門，再伺機轉往柬埔寨。一定有人懷疑，這些台獨怎麼敢去大陸？不過他們其實不是大陸官方網站上的台獨頑固分子，而且這些人到了大陸又是另一張嘴臉，口口聲聲喊著「回歸祖國」，日子倒也過得快樂逍遙，他就遇過許多這樣的人。

蔡英文 邱毅 陳啟昱

延伸閱讀

陳啟昱今遭通緝...通緝照曝光！檢方呼籲民眾提供情資

檢警調動員數百人追緝陳啟昱3天 遍尋40處無所獲呼籲民眾提供情資

【重磅快評】陳啟昱落跑要究責 陳菊不用出來面對？

【重磅快評】柯文哲的延押與陳啟昱的失聯 誰在埋葬司法公信

相關新聞

缺席中油新董總交接惹議 郭智輝：我一天10個行程

台灣中油昨新任董總交接，但經濟部長郭智輝並未出席，是由次長連錦漳監交，被批經濟部「重電輕油」。郭智輝今在議場前受訪表示，...

總預算今補考完付委審查 卓榮泰：抱著最高樂觀

明年度中央政府總預算案陷僵局，行政院長卓榮泰今赴立法院報告編制經過並備詢，在野認為總預算案付委審查關鍵在閣揆誠意。卓榮泰...

陳啟昱為何能逃？邱毅：因蔡英文在台南還有半壁江山

前台塩公司董事長陳啓昱涉綠能弊案，落跑遭到通緝。前立委邱毅指出，陳啓昱表面是新潮流菊系，但其實早就投靠前總統蔡英文，所以...

終於等到外派 林佳龍子弟兵董思齊任駐泰公使

總統府今天（5日）發布總統令指出，任命台灣智庫副執行長董思齊為駐泰國公使，董思齊是台大政治所博士，現為台灣智庫副執行長、台灣東北亞學會副秘書長，研究領域專長為「韓國政治與社會」...

批賴清德用人唯親 藍委：不要製造第二個陳啟昱

民進黨近期人事異動不斷受到各界討論。國民黨立法院黨團今開記者會抨擊賴清德總統用人唯親，將國家機器當作酬庸樂園，在經濟、交...

傳代孕費擬定上百萬 黃捷轟：政府對女性議題令人失望

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，傳出條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。