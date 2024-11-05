快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

聽新聞
0:00 / 0:00

不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員吳嘉和今質詢市長張善政對美國前總統川普言論看法，張表示「這是我們自立自強的成果，不是偷人家的。」記者陳俊智／攝影
桃園市議員吳嘉和今質詢市長張善政對美國前總統川普言論看法，張表示「這是我們自立自強的成果，不是偷人家的。」記者陳俊智／攝影

美國前總統川普日前受訪表示若在當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，又說「你知道嗎？台灣，他們偷了我們的晶片事業」等語；桃園市議員吳嘉和今質詢市長張善政對此事態度，張表示「這是在挑起國家跟國家之間的對立」。

張善政強調台灣花了很多年才把晶圓產業產業發展起來，無論教育發展、產業發展或國家政策都著墨甚深。他在美國待了多年，觀察到美國比較注重財經和法律領域，而台灣很多好人才是唸理工和醫科，以整個教育環境來說，台灣培養的人才本來就比較適合發展晶圓產業，再加上政府對長期扶植，「這是我們自立自強的成果，不是偷人家的」。

吳家和表示，川普這句話聽起來好像台灣是小偷一樣，但中央政府或領導人都沒有表達意見，堅定立場，身為地方行政首長應該表態。

張善政表示，他對川普這種說法非常不認同，這是在挑起國家跟國家之間的對立，他覺得川普應該了解台灣過去在教育環境、產業環境和政府政策一步一腳印的努力，美國應該幫助台灣珍惜，而不是說要搶台灣的東西。

川普 張善政 晶片 美國

延伸閱讀

美選7搖擺州封關民調 川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

白宮誰當家？共和黨川普vs.民主黨賀錦麗 兩陣營諜對諜

學者：川普要我承擔國防 賀錦麗當選對台較有利

美選統計鬼才預測揭曉！川普勝率破5成大於賀錦麗 最終結果「看運氣」

相關新聞

缺席中油新董總交接惹議 郭智輝：我一天10個行程

台灣中油昨新任董總交接，但經濟部長郭智輝並未出席，是由次長連錦漳監交，被批經濟部「重電輕油」。郭智輝今在議場前受訪表示，...

總預算今補考完付委審查 卓榮泰：抱著最高樂觀

明年度中央政府總預算案陷僵局，行政院長卓榮泰今赴立法院報告編制經過並備詢，在野認為總預算案付委審查關鍵在閣揆誠意。卓榮泰...

陳啟昱為何能逃？邱毅：因蔡英文在台南還有半壁江山

前台塩公司董事長陳啓昱涉綠能弊案，落跑遭到通緝。前立委邱毅指出，陳啓昱表面是新潮流菊系，但其實早就投靠前總統蔡英文，所以...

終於等到外派 林佳龍子弟兵董思齊任駐泰公使

總統府今天（5日）發布總統令指出，任命台灣智庫副執行長董思齊為駐泰國公使，董思齊是台大政治所博士，現為台灣智庫副執行長、台灣東北亞學會副秘書長，研究領域專長為「韓國政治與社會」...

柯文哲延押理由是學姐？他轟笑話：吳崢不就指揮辦案？

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭延押至明年1月，今天鏡週刊報導，裁定理由之一是「學姐」黃瀞瑩日前受訪意外洩露柯拒絕出庭緣由...

墮胎罪預告修法「惹毛」婦女團體？法務部：感謝外界給建議

針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部常務次長黃謀信今表示，法務部墮胎罪有關修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。