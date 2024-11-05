不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

美國前總統川普日前受訪表示若在當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，又說「你知道嗎？台灣，他們偷了我們的晶片事業」等語；桃園市議員吳嘉和今質詢市長張善政對此事態度，張表示「這是在挑起國家跟國家之間的對立」。

張善政強調台灣花了很多年才把晶圓產業產業發展起來，無論教育發展、產業發展或國家政策都著墨甚深。他在美國待了多年，觀察到美國比較注重財經和法律領域，而台灣很多好人才是唸理工和醫科，以整個教育環境來說，台灣培養的人才本來就比較適合發展晶圓產業，再加上政府對長期扶植，「這是我們自立自強的成果，不是偷人家的」。

吳家和表示，川普這句話聽起來好像台灣是小偷一樣，但中央政府或領導人都沒有表達意見，堅定立場，身為地方行政首長應該表態。

張善政表示，他對川普這種說法非常不認同，這是在挑起國家跟國家之間的對立，他覺得川普應該了解台灣過去在教育環境、產業環境和政府政策一步一腳印的努力，美國應該幫助台灣珍惜，而不是說要搶台灣的東西。