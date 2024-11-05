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終於等到外派 林佳龍子弟兵董思齊任駐泰公使

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣智庫副執行長董思齊。本報資料照片
台灣智庫副執行長董思齊。本報資料照片

總統府今天（5日）發布總統令指出，任命台灣智庫副執行長董思齊為駐泰國公使，董思齊是台大政治所博士，現為台灣智庫副執行長、台灣東北亞學會副秘書長，研究領域專長為「韓國政治與社會」、「韓國外交與經貿戰略」、「台韓比較研究」、「韓國文創產業政策」、「文化行政與文化政策」、「東北亞政經發展」、「韓半島安全與和平 」、「公共外交、城市外交與NGO外交」。

媒體報導指出，董思齊長期擔任外交部林佳龍幕僚，並於林佳龍創辦的台灣智庫服務，在林佳龍上任外長後，過去培養的班底都接連外派。

不過，董思齊可謂官運多舛，外交部2019年原規畫派董思齊接任駐韓副代表，但當時因外交部長吳釗燮派任「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，引發爭議。為避免「口譯哥效應」，總統府在發布人令後反悔撤回，網站也僅公告該人令半天就撤下。

外交部 林佳龍 董思齊

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