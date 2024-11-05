朝野夜審財劃法爆衝突 卓榮泰盼對爭議有更多討論

立法院財政委員會昨審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委挑燈夜戰，國民黨籍召委陳玉珍挾人數優勢意圖闖關，雙方爆發肢體衝突。行政院長卓榮泰認為，國人期待有好的立法品質，法案必須依法可行、符合民意，希望討論過程能平和，對於爭議也能有更多討論時間和空間。

財委會昨天歷經漫長的一天，朝野火氣都很大，民進黨立委不滿國民黨立委欲強度關山，國民黨立委則質疑，民進黨立委荒腔走板地阻擋議事、阻礙地方發展。

卓榮泰上午赴立法院報告總預算案、前瞻計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。針對財劃法爭議，他說，當然希望立法院討論法案時，朝野立委都能平心氣和、就事論事，討論之前，個別黨團也該想想草案內容如何合理規劃，程序上要如何合理安排。

卓榮泰說，國人期待有好的立法品質，修訂出來的法案都依法可行，也符合全國人民民意，政府也會全力遵守，希望過程能夠平和，對於爭議也能有更多討論時間和空間。