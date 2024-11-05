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總預算今補考完付委審查 卓榮泰：抱著最高樂觀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
外界關注5日朝野立委質詢後，總預算案是否能順利付委審查。行政院長卓榮泰（圖）受訪表示，立委詢答過程提出想法，行政院都會本著誠意跟確實回答，他還是抱著最高的樂觀。記者曾學仁／攝影
外界關注5日朝野立委質詢後，總預算案是否能順利付委審查。行政院長卓榮泰（圖）受訪表示，立委詢答過程提出想法，行政院都會本著誠意跟確實回答，他還是抱著最高的樂觀。記者曾學仁／攝影

明年度中央政府總預算案陷僵局，行政院卓榮泰今赴立法院報告編制經過並備詢，在野認為總預算案付委審查關鍵在閣揆誠意。卓榮泰對此樂觀看待，他說，行政團隊會本著誠意和確實回答，相信在說明後社會將知道行政院立場，及立法院、地方政府對總預算造福全國人民的需求。

總預算案卡關，卓榮泰上周五及今天赴立法院「補考」報告明年度總預算案及備詢，國民黨立法院黨團、民眾黨團下午將各自召開黨團大會，討論是否同意總預算案付委。

卓榮泰指出，對於總預算各項疑義，行政院一直期待是從法律面、制度面來去討論與檢討，也為未來奠定在憲法精神及法律規定下，兩院互動唯一且最好的模式，個別立委都會在詢答過程提出想法，行政團隊會本著誠意和確實回答，一一向委員說明。

卓榮泰認為，經過這樣的說明後，社會漸漸知道行政院立場，以及立法院、各地方政府對於通過總預算，造福全國人民的需求，「我還是抱著最高樂觀的」。

卓榮泰 立法院 行政院

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