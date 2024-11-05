聽新聞
0:00 / 0:00
總預算今補考完付委審查 卓榮泰：抱著最高樂觀
明年度中央政府總預算案陷僵局，行政院長卓榮泰今赴立法院報告編制經過並備詢，在野認為總預算案付委審查關鍵在閣揆誠意。卓榮泰對此樂觀看待，他說，行政團隊會本著誠意和確實回答，相信在說明後社會將知道行政院立場，及立法院、地方政府對總預算造福全國人民的需求。
總預算案卡關，卓榮泰上周五及今天赴立法院「補考」報告明年度總預算案及備詢，國民黨立法院黨團、民眾黨團下午將各自召開黨團大會，討論是否同意總預算案付委。
卓榮泰指出，對於總預算各項疑義，行政院一直期待是從法律面、制度面來去討論與檢討，也為未來奠定在憲法精神及法律規定下，兩院互動唯一且最好的模式，個別立委都會在詢答過程提出想法，行政團隊會本著誠意和確實回答，一一向委員說明。
卓榮泰認為，經過這樣的說明後，社會漸漸知道行政院立場，以及立法院、各地方政府對於通過總預算，造福全國人民的需求，「我還是抱著最高樂觀的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言