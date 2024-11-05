劉德華唱「中國人」遭綠出征 黃暐瀚：糾結半天有必要嗎？

天王劉德華睽違11年在台開唱，演唱歌曲「中國人」遭綠營出征。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，擔心對岸來「統戰」，洗思想、搞風向，有警戒心很好，但該防要防，卻不能亂防。劉德華整晚36首歌唱好唱滿，只為了「其中一首」糾結半天，有必要嗎？

黃暐瀚表示，劉德華的「中國人」歌曲，安排在這波巡迴演唱會「固定歌單」的第10首，前一首「冰雨」，後一首「忘情水」，台灣歌迷在小巨蛋現場的反應回響都比唱「中國人」時要大上許多，主要是前奏辨識度，冰雨、忘情水在台灣家喻戶曉，太紅的歌。

他說，中國人的歌詞強調5000年的文化、8000里的山河。對他這種六年級的台灣人來說，根本就是從小看到大的中華元素，舞龍舞獅更是過去國慶大會的壓軸表演，沒什麼好大驚小怪的。中華民國也是中國、但不是中華人民共和國，但國際現在認知不明確，必須有所區隔，他是支持的。

黃暐瀚表示，如果華仔能為了台灣站的4場演唱會，拿掉「中國人」這首歌，或是改唱「中華民國頌」，自然皆大歡喜。但若歌單、舞台設計、舞群表演已經固定，不能更動，整晚36首歌唱好唱滿，只為了「其中一首」糾結半天，有必要嗎？尤其，唱歌前後，華仔都沒有特別談話，講什麼「兩岸都是中國人」、「世上只有一個中國」、「兩岸終將統一」、「台灣是中國的一部分」這類的「統戰談話」，氣什麼呢？

真要說台灣與對岸有什麼不同？黃暐瀚表示，民主多元、自信包容，就是不同。在台灣，歌手能唱「中國人」，而不跳腳；在對岸，卻未必能唱「中華民國頌」，這就是兩岸的差別。不是不用防統戰，該防，但劉德華演唱會的短短一首歌，是統戰嗎？他覺得不是。他喜歡劉德華的敬業、認真、自律和努力，謝謝劉德華，給台灣歌迷滿滿的愛。