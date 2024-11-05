駐以代表投書 籲國際支持台灣參與聯合國COP29

駐以色列代表李雅萍投書以國媒體，呼籲國際支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約大會，共同應對氣候挑戰，指出台灣積極發展零碳排政策與再生能源，中國扭曲聯合國第2758號決議，阻礙台灣參與氣候合作。

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 將於11月11日至22日在亞塞拜然 （Azerbaijan） 首都巴庫（Baku）舉行，以色列最大發行量的英文報紙「耶路撒冷郵報」（TheJerusalem Post）今日以「共同的責任」（A collectiveresponsibility）為題刊登李雅萍投書，籲請國際社會支持台灣有意義參與UNFCCC及反制中方錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻礙台灣參與。

李雅萍投書指出，氣候變遷為各國共同面臨挑戰，需各國合作應處。台灣宣示在2050年達成零碳排，總統賴清德日前成立國家氣候變遷對策委員會，將致力發展再生能源、創造共享資訊及碳交易平台。

投書表示，台灣一向積極參與國際社會有關因應氣候變遷之討論，尤盼分享因應此項挑戰所具專業、新科技與經驗。

李雅萍強調台灣是ICT（Information andCommunication Technology，資訊與通訊科技）大國，不應被排除於UNFCCC之外，然而中國政府長期扭曲及錯誤詮釋聯大第2758號決議，用來排除台灣以專業貢獻UNFCCC氣候合作議題，無助國際社會因應氣候變遷，籲請國際社會支持台灣有意義參與UNFCCC，讓各國合力因應共同挑戰。

創立於1932年的耶路撒冷郵報是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報，主要讀者除包括以色列政府官員及外交事務菁英，更遍及北美猶太社群。（編輯：唐佩君）