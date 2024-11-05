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福岡大躍進跟「他」有關 謝金河：昔摔角主持人、助花蓮賑災

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為日本福岡市長高島宗一郎（左）10月來台招商時，與台北市長蔣萬安（右）會面。圖／台北市政府提供
圖為日本福岡市長高島宗一郎（左）10月來台招商時，與台北市長蔣萬安（右）會面。圖／台北市政府提供

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，他造訪日本福岡多次，這次發現福岡出現很大的變化，原因是福岡市長高島宗一郎，一直在營造福岡成為一個創新的城市，而一個好市長改變了一個城市的命運。

謝金河表示，他這次在福岡入住的飯店，標價1晚16.6萬元日圓，讓他嚇一跳。這家飯店的質感和東京知名飯店相比，一點也不遜色，整體設計非常有質感，可能是福岡最高檔的飯店。晚上去一家水炊鷄肉的傳統火鍋店吃飯，正好在一蘭拉麵總店附近，不到晚上6時已經有很多人在排隊。附近一帶的河岸邊人氣鼎沸，每一個店家生意都很興隆。

他還在福岡城跡慢跑、拜訪玉山銀行的辦公室，以及參觀列入文化遺產的公會堂貴賓館，謝金河表示，走在路上，看著福岡市區的市容，確實有很大的進步。

謝金河表示，日本各大城市人口都在衰退，福岡市每年都是人口淨增長前兩名的城市。高島宗一郎2010年以36歲打敗現任市長，成為日本少數最年輕的市長。高島原本在九州朝日電視台播報摔角的節目，是節目主持人，後來參選市長一戰成名。從2010年迄今，已經選了4屆市長，日本市長沒有連任的限制，高島選4次，每次得票都增加，最近的一次囊括超過30萬票，「所有候選人加起來都沒有他多」。

謝金河說，高島宗一郎的人氣愈來愈旺，從36歲一直到50歲，一直在營造福岡成為一個創新的城市，高島每一年都來台灣很多次，和台北市，新竹市都有頻繁交流，這次花蓮地震，高島還到福岡交流協會捐贈救助款，對台灣很友善。且高島在日本政壇人氣很旺，沒有想要更上一層樓，專心致力打造福岡的未來。高島有強大的論述能力，並且有很好的團隊及執行力，台灣的地方首長不妨好好研究一下高島宗一郎的福岡改造。

日本 福岡 飯店

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