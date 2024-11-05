快訊

谷月涵開示「選後美股必漲」 PTT卻怕了！網憂：跌到明年初

美國總統大選明登場 北韓今晨又試射彈道飛彈

銀杏颱風1特徵明顯 鄭明典：它將遇冷高壓 兩者互動有變數

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德聲望回升、韓國瑜人氣狂飆 游盈隆解讀、強調無因果關係

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為10月8日總統府國慶光雕展晚間舉行點燈儀式，立法院長韓國瑜（左）與賴清德總統（右）同台。本報資料照片
圖為10月8日總統府國慶光雕展晚間舉行點燈儀式，立法院長韓國瑜（左）與賴清德總統（右）同台。本報資料照片

台灣民意基金會10月22日公布的民調，賴清德總統施政滿意度達4成9贊同；此外，立法院長韓國瑜約4成5民眾有好感，兩名政治人物的聲望奇高。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，賴清德總統民意支持度較具抗跌性和穩定性，韓國瑜獲第二次機會，是很難得的機遇。

游盈隆表示，賴清德總統上任5個月，台灣民意基金會前後完成6次全國性民調，賴總統的平均聲望49.7%，擁有近半數國人支持，其實是相當高的。賴清德總統聲望最高的時候是剛上任時的5月、58%，最低是9月46.6%，這才有上任4個月流失200萬以上支持者的依據。但10月則是48.6%，又回升2個百分點。

游盈隆表示，比較前總統蔡英文第一個任期，上任5個月流失25.9個百分點，賴清德總統上任5個月只流失9.4個百分點，顯示賴清德民意支持度反而較具抗跌性和穩定性。箇中原因為何？值得推敲。

而韓國瑜最近人氣狂飆，游盈隆表示，意味著韓國瑜獲得社會重新肯定，舊韓粉回籠，可觀年輕白營支持者的欣賞，以及部分中性選民的青睞，好感度激增，和5年前被打入民意冷宮判若兩人。這是韓國瑜的第二次機會（Second chance)，很難得的機遇，後續政治效應，值得觀察。

他說，賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是兩個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係。

游盈隆 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

影／施俊吉突然被拔官 藍委點名賴清德說清楚

影／海軍輕型巡防艦安放龍骨 賴清德南下主持

賴清德曾支持速修財劃法 國民黨：綠委想「耍賴」？

齊赴第78屆商人節同框王金平 韓國瑜突嘆「擔任立法院長頭髮都掉光」

相關新聞

中央政府總預算案今付委？藍：看卓榮泰誠意

明年度中央政府總預算案陷入僵局，行政院長卓榮泰赴立法院報告編制經過並備詢，今天質詢結束後，朝野將決定總預算案是否付委審查...

朝野挑燈夜戰審財劃法爆衝突 明天續戰

立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委挑燈夜戰，國民黨籍輪值召委陳玉珍挾人數優勢，意圖闖關，引爆激烈肢...

賴清德聲望回升、韓國瑜人氣狂飆 游盈隆解讀、強調無因果關係

台灣民意基金會10月22日公布的民調，賴清德總統施政滿意度達4成9贊同；此外，立法院長韓國瑜約4成5民眾有好感，兩名政治...

劉德華唱「中國人」遭綠出征 黃暐瀚：糾結半天有必要嗎？

天王劉德華睽違11年在台開唱，演唱歌曲「中國人」遭綠營出征。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，擔心對岸來「統戰」，洗思想、搞風...

福岡大躍進跟「他」有關 謝金河：昔摔角主持人、助花蓮賑災

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，他造訪日本福岡多次，這次發現福岡出現很大的變化，原因是福岡市長高島宗一郎，一直在營造福岡...

修法恢復公投綁大選？先開兩場公聽會

國民黨立委提案修正公投法恢復「公投綁大選」，獲得民眾黨立院黨團總召黃國昌支持，黃昨嗆民進黨當年輸掉選舉，只花卅天就把公投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。