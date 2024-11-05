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賴清德聲望回升、韓國瑜人氣狂飆 游盈隆解讀、強調無因果關係
台灣民意基金會10月22日公布的民調，賴清德總統施政滿意度達4成9贊同；此外，立法院長韓國瑜約4成5民眾有好感，兩名政治人物的聲望奇高。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，賴清德總統民意支持度較具抗跌性和穩定性，韓國瑜獲第二次機會，是很難得的機遇。
游盈隆表示，賴清德總統上任5個月，台灣民意基金會前後完成6次全國性民調，賴總統的平均聲望49.7%，擁有近半數國人支持，其實是相當高的。賴清德總統聲望最高的時候是剛上任時的5月、58%，最低是9月46.6%，這才有上任4個月流失200萬以上支持者的依據。但10月則是48.6%，又回升2個百分點。
游盈隆表示，比較前總統蔡英文第一個任期，上任5個月流失25.9個百分點，賴清德總統上任5個月只流失9.4個百分點，顯示賴清德民意支持度反而較具抗跌性和穩定性。箇中原因為何？值得推敲。
而韓國瑜最近人氣狂飆，游盈隆表示，意味著韓國瑜獲得社會重新肯定，舊韓粉回籠，可觀年輕白營支持者的欣賞，以及部分中性選民的青睞，好感度激增，和5年前被打入民意冷宮判若兩人。這是韓國瑜的第二次機會（Second chance)，很難得的機遇，後續政治效應，值得觀察。
他說，賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是兩個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係。
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