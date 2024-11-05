財劃法挑燈夜戰爆衝突 陳玉珍控：綠委限制人身自由

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

立法院財政委員會昨天挑燈夜戰審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，會議主席、國民黨財政召委陳玉珍等人晚間受困電梯中。陳玉珍受訪表示，民進黨立委限制他們人身自由，霸佔電梯門不讓他們出去，希望綠委恢復理性，周三繼續討論。

陳玉珍表示，民進黨立委郭國文、賴惠員、陳培瑜卡住電梯不讓他們下去，綠委限制他們人身自由，整整卡了一個多小時，由於周三還可以繼續審查，可以看出綠委只是要鬧而已，毫無理由霸佔電梯，「快變成強制罪」。

陳玉珍還原晚間狀況說，已經讓所有委員要發言都發言完畢，沒有委員願意再發言，所以就想說吃完晚餐後繼續回來審法案，並通知官員到場參加，結果民進黨立委就開始扯麥克風，她眼見暴力行為就宣布休息，之後綠委就不讓她下樓。

民進黨 陳玉珍 電梯

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